El exesposo de Tilsa Lozano, Jackson Mora, fue acusado de apropiación ilegal de un inmueble y de la marca de artes marciales mixtas Fusion Fighting Championship (FFC) por Giancarlo Saucedo, quien se presentó como examigo del empresario.

Por ello, en declaraciones para ‘Magaly TV, la Firme’, Saucedo aseguró que el inmueble donde se realizan los eventos de la FFC pertenece al señor Roberto Romaña y que Mora se habría instalado sin derecho.

“La FFC no es de él, pertenece hoy en día a Indecopi, al señor Reynaldo y tengo el poder de representación”, detalló, añadiendo que Mora “ha sido un trabajador que entraba y salía, hoy se ha quedado a dormir” y que “ se ha metido y de alguna forma quiere apropiarse, no quiere irse” de la propiedad.

Tras ello, el examigo de Mora enfatizó que existe “todo un arsenal de problemas con él” y que la disputa se centra en la marca FFC y en el inmueble, cuyo propietario real sería Reynaldo, no Mora.

La defensa de Jackson Mora

Por su parte, Jackson Mora se pronunció para el mismo programa televisivo para rechazar las acusaciones y exponer su versión de los hechos, alegando que tuvo un acuerdo con Roberto, el supuesto dueño, desde hace más de 10 años.

“Yo lo conozco hace más de 20 años, nos hicimos amigos y empezamos a trabajar juntos”, explicó, para luego agregar que este le habría pedido que ingrese al inmueble, que estaba en litigio en cuestión para vivir en él y luego, ayudarlo a recuperarlo.

“Me dijo: ‘Jackson, esa casa es mía, pero tiene problemas legales, entonces necesito que entres, agarres la posesión y cuando yo arregle, la vendemos. Un porcentaje es tuyo, 35% para ti y 65% para mí’” , narró el ex de Tilsa.

Respecto a la empresa, el exboxeador se reafirmó como el dueño legítimo de FFC. “FFC es mío. Pueden ver en los registros públicos quién es el dueño de la empresa. Yo vengo manejando este evento hace 17 años, donde soy el presidente”, sentenció.

La denuncia involucra a Lozano debido a la venta de un vehículo. Según el alegato, cuando Mora tomó posesión del predio, en este había autos del supuesto antiguo dueño, y Mora habría vendido uno de ellos a Tilsa.

Al ser consultado, Mora negó categóricamente las acusaciones, defendiendo que la exmodelo “no tiene nada que ver acá”, pues el vehículo le fue vendido por Romaña, no por él.