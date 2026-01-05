Cielo Fernández, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al público durante un concierto al abrir una cerveza con la boca en pleno escenario. El gesto ocurrió de manera espontánea y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del show, captando la atención de los asistentes y de las redes sociales.
La escena se produjo mientras se interpretaba el tema “Tomando Cerveza”, cuando una botella sellada llegó al escenario y no podía ser abierta. Ante la situación, Cielo tomó la iniciativa y, con un movimiento rápido, retiró la chapa usando los dientes.
LEE: Corazón Serrano: Cantantes viven incómodo momento durante entrevista en Ecuador
El público reaccionó entre aplausos, risas y gritos de sorpresa, celebrando la actitud desenvuelta de la cantante. Tras abrir la botella, Cielo entregó la botella de cerveza abierta a su compañera para que el concierto continuara sin interrupciones.
Videos del momento comenzaron a circular de inmediato en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde miles de usuarios destacaron la naturalidad y seguridad de la artista. El clip se volvió viral en cuestión de horas, acumulando miles de reproducciones y comentarios.
“Y eso que hace no mucho era menor de edad”, “eso lo aprendió en Son del Duke” y “si hago eso se me quiebran los dientes”, fueron algunos comentarios en redes sociales. }
MÁS INFORMACIÓN: Nickol Sinchi, excantante de Corazón Serrano, se suma a la delantera de Son del Duke
En redes sociales, varios seguidores bautizaron a Cielo Fernández como “el verdadero achórate”, en alusión a su audaz reacción sobre el escenario.
TE PUEDE INTERESAR
- “Es mi primera vez en mucho”: Susana Alvarado cuenta detalles de su relación con Paco Bazán
- Vernis Hernández confirma que tiene una nueva relación: “Estoy con pareja”
- Tony Rosado sufre accidente de tránsito en Arequipa mientras se dirigía a Camaná
- Guadalupe Farfán comparte fotos inéditas tras su salida de “Al fondo hay sitio”
- Erick Elera rompe su silencio tras rumores de su llegada a “Mande quien mande”
Contenido sugerido
Contenido GEC