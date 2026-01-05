Cielo Fernández, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al público durante un concierto al abrir una cerveza con la boca en pleno escenario. El gesto ocurrió de manera espontánea y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del show, captando la atención de los asistentes y de las redes sociales.

La escena se produjo mientras se interpretaba el tema “Tomando Cerveza”, cuando una botella sellada llegó al escenario y no podía ser abierta. Ante la situación, Cielo tomó la iniciativa y, con un movimiento rápido, retiró la chapa usando los dientes.

El público reaccionó entre aplausos, risas y gritos de sorpresa, celebrando la actitud desenvuelta de la cantante. Tras abrir la botella, Cielo entregó la botella de cerveza abierta a su compañera para que el concierto continuara sin interrupciones.

Cantante de Corazón Serrano sorprende al abrir una cerveza con la boca durante concierto. (Foto: Captura de video)

Videos del momento comenzaron a circular de inmediato en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde miles de usuarios destacaron la naturalidad y seguridad de la artista. El clip se volvió viral en cuestión de horas, acumulando miles de reproducciones y comentarios.

“Y eso que hace no mucho era menor de edad”, “eso lo aprendió en Son del Duke” y “si hago eso se me quiebran los dientes”, fueron algunos comentarios en redes sociales. }

En redes sociales, varios seguidores bautizaron a Cielo Fernández como “el verdadero achórate”, en alusión a su audaz reacción sobre el escenario.