El cantante Tony Rosado estuvo involucrado en un accidente de tránsito en la región Arequipa cuando se dirigía a la ciudad de Camaná para una presentación programada. El hecho ocurrió durante su traslado por carretera y generó preocupación entre sus seguidores.

El impacto causó daños visibles en la parte frontal del vehículo en el que se desplazaba el artista. Sin embargo, tanto Rosado como las personas que lo acompañaban resultaron ilesos. Además, no fue necesaria su atención médica de urgencia.

Horas después, su esposa, Susana Pacheco, confirmó lo ocurrido a través de redes sociales. En un video, señaló que el accidente no pasó a mayores y expresó alivio por el estado de salud del cantante y su equipo.

“Tuvo un accidente, pero gracias a Dios solo fueron golpes. Él tiene una fortaleza muy grande y pudo cantar en Camaná. Que Dios siempre me lo bendiga”, detalló mediante su cuenta de Instagram.

Pese al susto, Tony Rosado logró continuar con su agenda artística. Finalmente, se presentó en Camaná, donde cumplió con el compromiso pactado, según indicó su entorno cercano.

