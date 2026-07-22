Pati Lorena salió en defensa de Samahara Lobatón luego de la polémica generada por la difusión de imágenes en las que aparece junto a Pablo Heredia, Alessandra Fuller, Renato Rossini Jr. y otros amigos. La modelo sostuvo que no existe motivo para considerar que la reunión represente una deslealtad hacia Shirley Arica, quien recientemente confirmó el fin de su breve romance con el actor argentino.

Al explicar cómo se organizó el encuentro, Lorena indicó que la reunión ya estaba prevista y que Pablo Heredia llegó acompañado de Alessandra Fuller.

“Se fueron a cenar Renato, Pablo y Samahara. Y Pablo dijo voy a ir con una amiga, no dijo quién era y llegó con Ale” , declaró.

La modelo también rechazó las críticas dirigidas a Samahara Lobatón y señaló que la salida no involucró ninguna situación que afectara una relación sentimental vigente.

“Y qué tiene de malo, Samahara no ha salido con el marido de una amiga, con el esposo de una amiga que ha llevado a otra mujer, no” , afirmó.

Asimismo, recordó que Shirley Arica había manifestado públicamente que no mantenía una relación con Pablo Heredia, por lo que cuestionó que se hable de una supuesta falta de lealtad.

“Shirley dejó bien claro que no quiere nada con Pablo, ni siquiera estuvieron. Fue un intento. ¿Pablo no puede rehacer su vida porque Shirley no quiere? ¿Cuál deslealtad? ¿De qué estamos hablando?” , expresó.

La declaración de Pati Lorena se conoció después de que un programa de espectáculos difundiera imágenes del grupo saliendo de un restaurante en Miraflores, tras asistir previamente a una función de cine. En redes sociales, Pablo Heredia compartió videos del encuentro junto a Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón, sin mostrar la presencia de Alessandra Fuller.

Tras la difusión de las imágenes, Shirley Arica dejó de seguir a Samahara Lobatón en redes sociales y publicó el mensaje: “No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas” . Aunque no mencionó directamente a la influencer, la publicación coincidió con la controversia generada por la reunión.

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