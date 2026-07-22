Pati Lorena descarta traición de Samahara Lobatón a Shirley Arica. (Foto: Composición)
Pati Lorena descarta traición de Samahara Lobatón a Shirley Arica. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

Pati Lorena salió en defensa de Samahara Lobatón luego de la polémica generada por la difusión de imágenes en las que aparece junto a Pablo Heredia, Alessandra Fuller, Renato Rossini Jr. y otros amigos. La modelo sostuvo que no existe motivo para considerar que la reunión represente una deslealtad hacia Shirley Arica, quien recientemente confirmó el fin de su breve romance con el actor argentino.

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