La aparición de Ana Lucía Urbina en Ouke, espacio digital producido por La Roro Network, se convirtió en uno de los temas más comentados dentro del ámbito de la cumbia. Durante la entrevista, la cantante de Corazón Serrano fue consultada sobre la relación personal entre las integrantes del grupo, una pregunta que cambió el tono de la conversación.

El conductor del programa, Daniel Marquina, abordó directamente el tema al preguntar si las integrantes de Corazón Serrano son amigas fuera del escenario. Ante la consulta, Urbina mostró una actitud reservada y evitó profundizar en el asunto. “A mí no me gusta hablar de eso” , respondió ante las cámaras, generando una reacción inmediata en el set y entre los seguidores que seguían la transmisión.

Comentarios de Ana Lucía Urbina en programa digital se viralizan entre seguidores. (Foto: Captura de YT/Ouke)

Marquina insistió en el tema y mencionó a otras integrantes de la agrupación, entre ellas Lesly Águila, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Briela Cirilo, Cielo Fernández y Milagros Díaz, en busca de una respuesta más concreta sobre la convivencia interna del grupo. La cantante reiteró su postura y señaló: “Con eso no. Yo no opino de eso. Simplemente, trabajo” .

El intercambio fue difundido en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos de la entrevista y comentaron las respuestas de la artista. Posteriormente, Carlos Orozco, otro de los conductores del programa, intervino y consultó directamente si las integrantes eran amigas.

Ante esa pregunta, Ana Lucía Urbina respondió afirmativamente: “Sí, claro que somos amigas” . La reacción y el cambio en su respuesta también fueron comentados en plataformas digitales, donde seguidores expresaron distintas opiniones sobre el momento vivido en la entrevista.

La participación de la cantante en Ouke volvió a poner sobre la mesa el interés del público por conocer los vínculos personales entre las integrantes de Corazón Serrano, una de las agrupaciones más populares de la cumbia peruana. Por ahora, Urbina ha optado por mantener reserva sobre su vida personal y enfocarse en su trabajo artístico.