Paco Bazán realizó una transmisión en vivo a través de sus redes sociales para dar su versión sobre su salida del programa de YouTube ‘Ni loco ni santo’, espacio que conducía junto al exfutbolista Erick Delgado. Durante el enlace, seguido por miles de usuarios, el conductor de ATV afirmó que fue apartado del proyecto sin previo aviso y que la decisión se hizo pública a sus espaldas.

Según Bazán, Delgado no solo decidió retirarlo del programa, sino que además difundió un comunicado sin informarle previamente. “Erick me botó, me despidió. Y mandó un comunicado al día siguiente, a mis espaldas” , señaló el conductor, quien agregó que la situación pudo resolverse de manera privada.

El presentador también cuestionó la difusión del comunicado en un contexto mediático complejo para él. Indicó que el documento fue replicado por programas de espectáculos durante varios días, lo que, según sostuvo, contribuyó a una exposición negativa. “Ese comunicado lo agarraron los programas de espectáculos cuando yo estaba en pleno tema mediático y de eso hicieron uno o dos días de contenido” , manifestó.

Bazán afirma que fue retirado sin previo aviso de Ni loco ni santo. (Foto: Captura de video de YT/Ni loco ni santo)

Bazán aseguró que su entonces compañero se sumó a lo que calificó como una campaña en su contra. Estas declaraciones se dan semanas después de que su expareja, Melissa Linares, lo señalara públicamente por presunto incumplimiento de su rol como padre, hecho que incrementó las críticas hacia el conductor.

Por su parte, Erick Delgado ofreció una versión distinta sobre lo ocurrido. En declaraciones al programa Magaly TV, la firme, el exarquero afirmó que Bazán sí estaba al tanto de la decisión antes de la publicación del comunicado oficial. “Se lo dije en la noche, en persona, así que ya sabía que no iba más” , declaró.

Delgado precisó que la salida de Bazán fue una determinación personal basada en diferencias entre ambos. “Tenemos diferentes maneras de ver las cosas, en personalidad y valores, por eso mejor abrimos y todo bien” , concluyó.