Las recientes declaraciones de Susana Alvarado sobre su relación con Paco Bazán han despertado la curiosidad de sus seguidores, luego de que la cantante reconociera que los primeros meses de su historia de amor estuvieron marcados por situaciones inesperadas que incluso llegaron a hacerlos dudar de lo que estaban viviendo. Aunque actualmente ambos mantienen una relación estable, la integrante de Corazón Serrano recordó que el inicio no fue tan sencillo como muchos imaginaban y explicó cómo lograron superar esos momentos complicados. Además, reveló detalles inéditos sobre las condiciones que puso antes de formalizar el romance y los gestos que terminaron por convencerla del compromiso del conductor. A continuación, te contamos qué dijo la artista.

¿QUÉ DIJO SUSANA ALVARADO SOBRE EL INICIO DE SU RELACIÓN CON PACO BAZÁN?

Durante una conversación en el pódcast de Verónica Linares, Susana Alvarado recordó que el comienzo de su romance estuvo lejos de ser tranquilo. La cantante explicó que ambos atravesaron varias situaciones difíciles cuando recién estaban conociéndose, al punto de preguntarse si era habitual enfrentar tantos problemas en esa etapa.

“Nos mirábamos y decíamos: ‘¿Qué es esto? Esto no es normal en el inicio de una relación’”, comentó. Sin embargo, también destacó que esas experiencias no los alejaron, sino que fortalecieron el vínculo porque siempre estuvieron dispuestos a respaldarse en los momentos más complicados, según informa La República.

Susana Alvarado en el pódcast 'La Linares'.

¿QUÉ CONDICIÓN LE PUSO SUSANA ALVARADO A PACO BAZÁN PARA FORMALIZAR EL ROMANCE?

La vocalista contó que, antes de aceptar una relación seria, le dejó claro a Paco Bazán que debía conversar con sus padres. Para ella, ese paso era indispensable para demostrar que las intenciones eran sinceras. “Cuando uno va a algo serio, se habla con los papás”, recordó que le dijo.

Aunque el conductor reaccionó sorprendido y preguntó si esa costumbre era “como a la antigua”, finalmente aceptó viajar a Piura, donde compartió un almuerzo con la familia de Susana y expresó que respetaba a la artista y que deseaba construir una relación seria junto a ella.

¿CÓMO DEMOSTRÓ PACO BAZÁN QUE SUS INTENCIONES ERAN SINCERAS?

Además de cumplir con la reunión familiar, Susana reveló que Paco la conquistó con detalles que hoy considera poco comunes. Contó que desde el inicio conversaron sobre lo que ambos esperaban de una relación y ella le confesó que extrañaba el romanticismo de antes.

Según explicó, él respondió con acciones concretas, enviándole cartas que todavía conserva y flores incluso cuando se encontraba fuera del país. “Hasta el día de hoy guardo las cartas que me mandan”, afirmó, al recordar que incluso recibió flores durante un viaje a Miami.

¿QUÉ OTROS GESTOS TERMINARON DE CONVENCER A SUSANA ALVARADO?

La cantante también compartió una anécdota que terminó por confirmar el interés de Paco Bazán. Explicó que en una ocasión le comentó que escuchaba mal sus llamadas y le dijo que la buscara cuando tuviera un teléfono en mejores condiciones.

Al día siguiente, él la llamó para contarle que había comprado un equipo nuevo únicamente para comunicarse mejor con ella. “¿Ya me escuchas bien?... Ya me compré un teléfono para que me puedas escuchar bien y poder hablar”, recordó Susana.

@lalinaresyoutube El romántico gesto de Paco Bazán por Susana. Susana Alvarado revela que Paco Bazán se compró un celular nuevo con un solo objetivo: poder comunicarse con ella. Un detalle que demuestra hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conquistarla. ▶️ Episodio completo ya disponible en YouTube. #LaLinares #SusanaAlvarado #PacoBazan #CorazonSerrano #VeronicaLinares #PodcastPeru #Entrevista #SinFiltros #StreamingPeru #YouTubePeru #Clip #ViralPeru #LaLinaresPodcast #YaDisponibleEnYouTube ♬ sonido original - Lalinaresyoutube

También reiteró que la diferencia de edad nunca ha representado un inconveniente, pues considera que Paco es una persona alegre, madura y con un estilo de vida compatible con el suyo.

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