¿Crisis con Paco Bazán? Susana Alvarado hace revelación que preocupa: “No es...” | Composición EC: @susanaalvaradoc / @franciscobazan
¿Crisis con Paco Bazán? Susana Alvarado hace revelación que preocupa: “No es...” | Composición EC: @susanaalvaradoc / @franciscobazan
Por Redacción EC

Las recientes declaraciones de Susana Alvarado sobre su relación con Paco Bazán han despertado la curiosidad de sus seguidores, luego de que la cantante reconociera que los primeros meses de su historia de amor estuvieron marcados por situaciones inesperadas que incluso llegaron a hacerlos dudar de lo que estaban viviendo. Aunque actualmente ambos mantienen una relación estable, la integrante de Corazón Serrano recordó que el inicio no fue tan sencillo como muchos imaginaban y explicó cómo lograron superar esos momentos complicados. Además, reveló detalles inéditos sobre las condiciones que puso antes de formalizar el romance y los gestos que terminaron por convencerla del compromiso del conductor. A continuación, te contamos qué dijo la artista.

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