La polémica entre Paco Bazán y Erick Delgado sigue incrementándose. Esta vez, la conductora Magaly Medina reveló que Bazán le habría enviado una carta notarial a su excompañero, donde señala que no fue informado de su despido del podcast “Ni loco ni santo”.

En una reciente entrevista con “Magaly TV, la firme”, Erick Delgado admitió que la noticia de la carta notarial lo tomó por sorpresa, ya que su excompañero si había sido advertido de la rigurosa decisión.

“Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con relación al comunicado público emitido por su representada con fecha 17.11.25 COMUNICADO OFICIAL, en el cual se hace referencia a la decisión de común acuerdo de mi ‘prescindencia’ en el programa Ni Loco Ni Santo”, se lee al inicio del documento legal.

Conductor manda carta notarial a Erick Delgado tras haber sido despedido. (Fuente: ATV)

“Dejo constancia de que no he recibido comunicación formal previa respecto a la decisión de dar por concluida mi participación, por lo que dicha información me ha sido conocida únicamente a través de su publicación y la viralización por distintos medios de comunicación”, añade el documento.

Asimismo, en la carta notarial, el conductor de “El deportivo en otra cancha” señaló que no existe consentimiento para usar su nombre o imagen para publicaciones actuales o futuras en “Ni loco ni santo”.

En la misiva, Paco Bazán solicita “el retiro inmediato de mi nombre, imagen, voz, fotografías y/o videos de cualquier plataforma, medio de comunicación, red social o contenido audiovisual relacionado directa o indirectamente con su empresa o con el programa ‘Ni Loco Ni Santo’”.

Además, pide que “se abstengan de utilizar mi nombre en futuros comunicados, transmisiones o proyectos, en la medida que nunca he otorgado autorización ni cesión de derechos para dicho uso”.