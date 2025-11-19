El martes 18 de noviembre, en medio de la fuerte polémica que envuelve a Paco Bazán por sus recientes cuestionamientos personales y familiares, el programa Ni loco ni santo sorprendió a todos sus seguidores al emitir un contundente comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram. En el mensaje, la producción confirmó que el conductor no continuará más al aire, una decisión que desató de inmediato múltiples reacciones y que marca un giro inesperado en la conducción del espacio deportivo.

“Queremos informar a nuestra comunidad que, debido a motivos personales de público conocimiento, Francisco Bazán y el equipo de Entre Palos TV hemos decidido, de común acuerdo, dar por concluida su participación en el programa Ni loco ni santo ”, señaló la publicación.

Tras conocerse el comunicado, Magaly TV La Firme buscó la versión de Erick Delgado, quien no dudó en confirmar de forma categórica que su sociedad laboral con Bazán se terminó por completo. “Está claro que ya no va más la unión con él. Nada más, mañana ya conversaré, seguro a la noche en el vivo y daré algunos detalles” , sostuvo. Y ante la pregunta directa sobre si la dupla continuaría, fue claro: “No, ya no más”.

Delgado explicó que las recientes acusaciones de la expareja de Bazán generaron una profunda incomodidad que hacía insostenible seguir trabajando juntos. “Es un poco de todo, pero mañana lo aclaro en vivo. Por eso mandé comunicado, pero ahora ya no me sentía cómodo con todo. Entonces, es mejor dejar las cosas ahí”, expresó.

Las declaraciones difundidas por el programa de Magaly Medina revelan que la decisión no fue impulsiva, sino parte de un proceso personal. Delgado agregó que no sabe cómo reaccionó Bazán al ser informado, pero sí dejó claro que la ruptura refleja un tema de principios.

“La verdad que no sé cómo lo tomó, pero es una decisión tomada de mi parte, se la hice saber. Como te digo, tenemos diferentes maneras de ver las cosas, en personalidad y valores. Por eso mejor abrirnos y todo bien ”, afirmó.

Con esto, Erick Delgado dejó evidente que su distanciamiento es definitivo y motivado por discrepancias éticas y personales, que se hicieron más visibles tras las denuncias públicas en contra de Paco Bazán.