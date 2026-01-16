Pol Deportes se prepara para dar un salto que promete sacudir la cobertura deportiva peruana. El joven talento de Andahuaylas, que capturó la atención nacional al relatar la final de la Copa Libertadores y vivir de cerca la emoción de partidos de la UEFA Champions League en Europa, se suma ahora a un ambicioso proyecto de streaming junto a leyendas del fútbol y periodistas reconocidos.

Esta nueva etapa lo llevará a compartir micrófono con figuras de renombre como Julinho, Erick Delgado, Carlos Galván y Flavio Maestri, combinando experiencia, pasión y juventud en un mismo espacio. Más que una oportunidad profesional, es un escenario para contar historias, transmitir emociones y conectar a los fanáticos con el fútbol de una manera cercana, intensa y vibrante. Con cada relato, cada análisis y cada anécdota, Pol Deportes promete transformar la manera en que se vive el deporte desde la pantalla.

La incorporación de Pol Deportes a esta innovadora plataforma de streaming ha despertado entusiasmo entre los seguidores del fútbol peruano. Con un anuncio que causó sensación en sus redes sociales, el joven narrador confirmó que se sentará junto a destacados exjugadores como Julinho, Carlos Galván, Erick Delgado y Flavio Maestri, así como a periodistas de la talla de Richard de la Piedra y Talía Azcárate.

Más allá de nombres, la propuesta promete un espacio de conversación vibrante, donde experiencia, análisis y pasión se entrelazan para ofrecer a los aficionados un relato más cercano, dinámico y lleno de emoción. Para Pol Deportes, es la oportunidad de crecer, aprender de referentes y llevar su narrativa a un público cada vez más exigente y conectado.

¿Qué más se sabe de este nuevo proyecto?

En un video compartido en su cuenta de TikTok, Pol Deportes no pudo ocultar la emoción que le genera este nuevo desafío. Con una sonrisa que reflejaba entusiasmo y nervios a la vez, explicó que su objetivo es absorber conocimiento de cada uno de los panelistas, aprendiendo de la experiencia de quienes han vivido el fútbol desde distintos ángulos.

Quedó claro que su intención va más allá de narrar partidos: busca enriquecer su mirada sobre el deporte y sumar herramientas que le permitan ofrecer a la audiencia análisis más profundos, relatos más apasionantes y una conexión aún más intensa con los seguidores del fútbol. ‘’Por eso, elegí crecer con los mejores’’, dijo el conocido narrador.

¿Qué regalo le dio Mario Irivarren a Pol Deportes?

En la última edición de ‘La Manada’, Cliver Huamán estuvo como invitado en el podcast para contar un poco más de su conmovedora historia. Tras ello, gracias a su perseverancia y personalidad, Mario Irivarren sorprendió al joven peruano al obsequiarle un iPhone, dispositivo que podrá utilizar para potenciar su labor como narrador deportivo en las redes sociales. El modelo realizó unas coordinaciones junto a sus socios para otorgarle dicho móvil de alta gama, recordando los difíciles momentos que tuvo que atravesar el menor nacido en Andahuaylas. Eso no es todo, pues, Laura Spoya indicó que le regalará un equipo de grabación profesional, mientras que Gerardo Pe se comprometió a obsequiarle un televisor.

“A lo que voy es que si se te presentaba cada traba en el camino y tú en lugar de desistir seguías yendo para adelante, demostrando una resiliencia que muy pocas personas tienen y eso es digno de admirar y es digno de valorar. Vas a llegar lejos, o sea, no tengo duda que vas a llegar lejos y lo vas a lograr por tu mamita que tanto mencionas. Yo tengo un negocio de celulares, ya les pregunté y me han dicho que sí. Entonces, te vamos a regalar un iPhone para una mejor calidad porque te lo mereces”, sostuvo el también integrante de ‘Esto es guerra’.