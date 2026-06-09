Por Redacción EC

El arribo de Hernán Barcos a Sporting Cristal no ha pasado desapercibido. Lo que para algunos representa una apuesta de experiencia y jerarquía para afrontar la segunda parte de la temporada, para otros se ha convertido en una decisión difícil de comprender. La contratación del veterano delantero argentino ha encendido el debate entre hinchas, exfutbolistas y analistas deportivos, generando opiniones divididas desde el primer momento. Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde la voz de Erick Delgado. El exguardameta, identificado con la institución celeste, no ocultó su sorpresa ni su desacuerdo con la incorporación del atacante, expresando públicamente sus reparos sobre la decisión tomada por la directiva. A continuación, te contaremos muchos más detalles sobre esta situación.