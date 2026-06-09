El arribo de Hernán Barcos a Sporting Cristal no ha pasado desapercibido. Lo que para algunos representa una apuesta de experiencia y jerarquía para afrontar la segunda parte de la temporada, para otros se ha convertido en una decisión difícil de comprender. La contratación del veterano delantero argentino ha encendido el debate entre hinchas, exfutbolistas y analistas deportivos, generando opiniones divididas desde el primer momento. Uno de los cuestionamientos más contundentes llegó desde la voz de Erick Delgado. El exguardameta, identificado con la institución celeste, no ocultó su sorpresa ni su desacuerdo con la incorporación del atacante, expresando públicamente sus reparos sobre la decisión tomada por la directiva. A continuación, te contaremos muchos más detalles sobre esta situación.

Erick Delgado explotó contra la llegada de Hernán Barcos y dejó un mensaje que divide a los hinchas: “No es...”

Durante una reciente edición del programa Fuera de Juego, el ‘Loco’ fue tajante al referirse a la llegada del argentino a tienda celeste. El popular ‘Loco’ cuestionó que el delantero argentino pueda convertirse en la pieza que necesita el equipo para revertir su situación deportiva y mostró sus dudas sobre el impacto que tendría en el rendimiento colectivo.

“Estoy totalmente seguro de que no es lo que necesita Cristal. Entonces, yo podría jugar de nuevo también. Ya me fui, tengo 43 años”, dijo el exguardameta.

Los comentarios de Delgado llegan en un momento en el que la incorporación de Barcos mantiene la atención de la afición celeste. El experimentado goleador argentino se convirtió en uno de los fichajes más resonantes del mercado local tras comprometerse con el cuadro celeste hasta diciembre de 2026, una apuesta que ha generado tanto ilusión como cuestionamientos.

Todos los clubes que defendió Hernán Barcos en su carrera

Racing Club (Argentina)

Guaraní (Paraguay)

CD Olmedo (Ecuador)

Estrella Roja (Serbia)

Huracán (Argentina)

SH Shenhua (China)

SZ Ruby (China)

LDU Quito (Ecuador)

Palmeiras (Brasil)

Gremio (Brasil)

TJ Teda (China)

Sporting CP (Portugal)

Vélez Sarsfield (Argentina)

Cruzeiro (Brasil)

Atlético Nacional (Colombia)

Bashundhara Kings (Bangladesh)

FC Messina (Italia)

Alianza Lima (Perú)

FC Cajamarca (Perú)

Programación de la fecha 1 de la Copa de la Liga 2026

Jueves 11 de junio

ADA Jaén vs. Comerciantes Unidos | Grupo B | 15:00 horas | Estadio Víctor Montoya Segura

Viernes 12 de junio

Unión Minas vs. ADT | Grupo E | 13:00 horas | Estadio IPD Huancayo

Pirata FC vs. Universitario de Deportes | Grupo D | Hora por confirmar | Estadio Mansiche

Bentín Tacna Heroica vs. FBC Melgar | Grupo H | 15:30 horas | Estadio Jorge Basadre

Sábado 13 de junio

San Martín vs. Sport Boys | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil

Carlos Mannucci vs. Alianza Atlético | Grupo A | 13:15 horas | Estadio César Acuña Peralta

Comerciantes FC vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Villa Emprendedora CFC

Deportivo Binacional vs. Cienciano | Grupo F | 18:30 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina

Domingo 14 de junio

Ayacucho FC vs. Los Chankas | Grupo G | 11:00 horas | Estadio Las Américas

Alianza UDH vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio Heraclio Tapia

César Vallejo vs. Alianza Lima | Grupo A | 15:30 horas | Estadio Mansiche

Deportivo Garcilaso vs. Cusco FC | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 15 de junio

Deportivo Llacuabamba vs. UTC | Grupo C | 13:00 horas | Estadio Municipal de Huamachuco

Estudiantil CNI vs. Unión Comercio | Grupo J | 15:15 horas | Estadio por confirmar.