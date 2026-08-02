Hernán Barcos marcó su primer gol con Sporting Cristal y abrió el camino en la victoria parcial 1-0 sobre Juan Pablo II, apenas iniciado el segundo tiempo. El delantero argentino apareció en el área con su olfato goleador para romper el empate y desatar la celebración celeste. Con este tanto, ‘El Pirata’ alcanza las 10 anotaciones en la Liga 1 2026 y confirma su gran momento. Además, suma 13 contribuciones de gol (10 goles y 3 asistencias), ubicándose entre los jugadores más determinantes del torneo y siendo clave en la ofensiva rimense.