“El padre del año”: la nueva cinta de Michael Keaton y una mirada a la etapa más sólida de su carrera

Para Michael Keaton, ser padre ya es casi una tradición en varias de sus cintas. Ha encarnado al padre que cambia de la noche a la mañana, al que intenta consolidar vínculos y al que vive en la ausencia. En su más reciente película, “El padre del año” (2025), interpreta a Andy Goodrich, un galerista de arte que debe hacerse cargo de sus hijos mientras su esposa inicia un tratamiento de rehabilitación. Lo que parece el punto de partida de una comedia familiar toma un giro inesperado al centrarse en las segundas oportunidades.

En el cine contemporáneo, la figura paterna adopta múltiples rostros: desde la paternidad resiliente de “En busca de la felicidad” (2006), hasta la melancolía íntima de “Aftersun” (2022). Sin embargo, “El padre del año” se distingue por mostrar la posibilidad de ser un buen padre y las consecuencias de no haberlo sido.

A los 74 años, Keaton vuelve a explorar la paternidad en una historia íntima donde el humor y las segundas oportunidades sostienen el corazón del relato.

La directora Hallie Meyers-Shyer muestra a un Keaton que busca reconciliarse con sus hijos para poder hacerlo consigo mismo. Entre torpes intentos por cocinar o mentir para protegerlos, encuentra apoyo en su hija adulta, Grace (Mila Kunis), embarazada y emocionalmente distante. Con ella confronta los límites de una paternidad tardía: aquella en la que se intenta reparar lo que el tiempo no ha destruido, pero sí ha desgastado.

En esa búsqueda se revela el dilema de Goodrich: salvar las relaciones que aún no están rotas, mientras Grace apoya a un padre que nunca fue capaz de hacer esas cosas por ella. En tiempos en que los padres del cine suelen salvar mundos o enfrentarse a grandes dilemas morales, el personaje de Keaton permite ver los estragos del abandono y cómo, a pesar de los errores, todavía hay esperanza de ser un buen padre.

Michael Keaton interpreta a Andy Goodrich en “El padre del año”, un galerista que intenta reconstruir los lazos familiares que dejó deteriorar durante años.

El resurgir de una estrella

A sus 74 años, Michael Keaton vive una de las etapas más sólidas y diversas de su carrera. Desde su irrupción en los años ochenta con comedias como “Mr. Mom” (1983) y “Beetlejuice” (1988), hasta su recordado papel en “Batman” (1989), bajo la dirección de Tim Burton, el actor ha transitado un camino marcado por la versatilidad y la reinvención.

Tras un período de bajo perfil en los años 2000, su renacimiento artístico llegó con “Birdman” (2014), la película de Alejandro González Iñárritu que lo devolvió al centro de Hollywood y le valió un Globo de Oro y una nominación al Óscar. Desde entonces, Keaton ha mantenido un equilibrio entre el cine independiente y las grandes producciones: brilló en “Spotlight” (2015), ganadora del Óscar a mejor película; mostró su faceta empresarial en “Hambre de poder” (2016); y regresó al universo de los superhéroes con “Spider-Man: De regreso a casa” (2017).

Michael Keaton retoma su icónico papel en “Beetlejuice Beetlejuice”, demostrando que su energía caótica y su sello burtoniano siguen intactos décadas después. (Foto: Warner Bros. Pictures)

En los últimos años, Keaton continuó con esa buena racha: interpretó al empresario malvado en “Dumbo” (2019), al fiscal general en “El juicio de los 7 de Chicago” (2020) y al abogado mediador en “El valor de la vida” (2020), donde ofreció una de sus actuaciones más contenidas. Luego llegó su esperado retorno como Batman en “The Flash” (2023), y ese mismo año protagonizó “Knox se va” (2023) —película que también dirigió—, en la que exploró la fragilidad de la memoria y el paso del tiempo. En “Beetlejuice Beetlejuice” (2024), volvió a su personaje más icónico de la mano de Tim Burton.

En “El padre del año”, Keaton explora nuevas facetas de la paternidad sin caer en el sentimentalismo, acudiendo al humor cuando las situaciones superan a sus protagonistas, para luego profundizar en un relato pequeño pero honesto, que recuerda por qué sigue siendo uno de los actores más respetados de su generación.