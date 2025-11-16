La película peruana “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” continúa haciendo historia en la taquilla nacional. La producción superó recientemente el millón de espectadores, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos y destacados del 2025 en el cine peruano.

Dirigida por Diego de León, la cinta rinde homenaje al operativo militar que mantuvo en suspenso al país durante 126 días. El largometraje revive el emblemático rescate con una propuesta cinematográfica que busca resaltar el sacrificio, la unidad y el patriotismo de las Fuerzas Armadas peruanas. Su enfoque emotivo y humano ha conectado con diversos públicos a nivel nacional.

El elenco está liderado por Rodrigo Sánchez Patiño, André Silva, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza, Christian Esquivel y Carlos Thornton. Sus interpretaciones han sido destacadas por transmitir cercanía y realismo, elementos que han contribuido al impacto emocional de la película en cada función.

“Chavín de Huántar: El rescate del siglo” superó el millón de espectadores. (Foto: Difusión)

Parte del éxito visual y narrativo de la cinta se debe al apoyo del Ejército Peruano, las Fuerzas Armadas y el Museo Chavín de Huántar. Estas instituciones facilitaron locaciones reales, uniformes, armamento y asesoría técnica, lo que permitió alcanzar un nivel de precisión histórica poco frecuente en el cine nacional.

A 28 años del operativo que marcó un hito en la memoria colectiva, la película no solo recuerda este episodio clave, sino que lo reinterpreta con una fuerza narrativa que vuelve a unir al público peruano. Su recreación del rescate pone nuevamente en primer plano un acontecimiento que definió una época.

En un contexto social marcado por la polarización, “Chavín de Huántar, el rescate del siglo” demuestra el poder del cine para conmover y generar reflexión en el cine nacional.