La película peruana “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”, dirigida por Diego de León, busca retratar como ficción histórica el operativo militar de 1997, donde se liberó a más de 70 rehenes de la residencia del embajador japonés a manos de un grupo terrorista. Con un enfoque centrado en los comandos de élite, la cinta reconstruye uno de los momentos más tensos del evento.

Pero esta no es la única película sobre rescates y operaciones especiales, un subgénero del cine bélico y de acción que ha ganado notoriedad siempre en el cine extrabjero. Con mucha tensión, estrategia y dimensión política de cada misión, otros títulos brindan la misma experiencia y se pueden encontrar en streaming.

Películas sobre rescates y operaciones especiales que pueden ver en streaming

1. “Argo” (2012) – Prime Video

Dirección: Ben Affleck

Película ganadora del Oscar a Mejor Película en 2013, narra la operación encubierta de la CIA para rescatar a seis diplomáticos estadounidenses durante la crisis de los rehenes en Irán en 1979. Inspirada en hechos reales, combina intriga política con drama de espionaje.

2. “Rescate en Entebbe” (2018) – Max

"Rescate en Entebbe", película de 2018.

Dirección: José Padilha (“Narcos”, “Tropa de Élite”)

Protagonizada por Rosamund Pike y Daniel Brühl, esta película reconstruye el rescate de rehenes israelíes secuestrados en un vuelo de Air France en 1976 y, luego, llevados a Uganda. El filme se centra en el dilema moral del terrorismo y la negociación, pero intenta mostrar ambas perspectivas sin mucho juicio.

3. “Captain Phillips” (2013) – Max

Captain Phillips (2013) de Paul Greengrass. (Foto: Imdb)

Dirección: Paul Greengrass

Protagonizada por Tom Hanks, esta cinta basada en la historia real del secuestro del buque Maersk Alabama por piratas somalíes fue nominada a seis premios Oscar. La operación de rescate ejecutada por los Navy SEALs es uno de los momentos más intensos de la película.

4. “The Siege” (1998) – Disney+

"Contra el Enemigo", película de 1998.

Dirección: Edward Zwick

Con Denzel Washington y Bruce Willis, “The Siege” o “Contra el enemigo” aborda una serie de atentados terroristas en Nueva York y la respuesta del gobierno estadounidense, que incluye una operación militar interna. Aunque ficticia, la cinta anticipó debates posteriores al 11 de septiembre sobre seguridad y libertades civiles.

5. “Lone Survivor” (2013) – Prime Video

"Lone Survivor", película de 2013.

Dirección: Peter Berg

Basada en las memorias del Navy SEAL, Marcus Luttrell, interpretado por Mark Wahlberg, esta película retrata una misión fallida en Afganistán y el intento desesperado de rescate de un equipo militar. Destaca por su realismo y crudeza. Fue nominada a dos premios de la Academia.

6. “Colosio: El asesinato” (2012) – Netflix

"Colosio: El asesinato", una película de 2012.

Dirección: Carlos Bolado (México)

Aunque no trata un rescate militar como tal, este thriller político mexicano aborda la investigación tras el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. El seguimiento del caso tiene un tono de investigación especial y operaciones encubiertas, con fuertes elementos de intriga.

Fecha de estreno de “Chavín de Huántar, el rescate del siglo”

"Chavín de Huántar: el rescate del siglo", película peruana.

La película peruana tiene programado su estreno el 30 de octubre de 2025 en las salas de cine peruanas. El filme presenta una recreación de la operación ejecutada el 22 de abril de 1997 por comandos de élite del Ejército del Perú, que lograron liberar a los rehenes tras 126 días de secuestro por parte del grupo terrorista MRTA.

La cinta no incluye intervenciones del expresidente Alberto Fujimori, quien en ese momento lideraba el país. En su lugar, el guion se enfoca exclusivamente en el punto de vista de los comandos militares, sus decisiones tácticas y relaciones familiares. El elenco principal lo integran Rodrigo Sánchez Patiño como el comandante Juan Valer, Connie Chaparro como Marina, esposa de Valer, y Sergio Galliani como el coronel José Williams.