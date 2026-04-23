La película peruana “Chavín de Huántar: El rescate del siglo” ya se encuentra disponible en Netflix, marcando una nueva etapa en su exitoso recorrido tras su paso por los cines en 2025. La producción nacional está disponible en 50 países de Latinoamérica, ampliando su alcance internacional.

“Chavín de Huántar: El rescate del siglo” logró un desempeño histórico en taquilla al convertirse en la cinta peruana más vista del 2025, con más de 1.5 millones de espectadores en salas a nivel nacional, consolidándose como uno de los mayores éxitos del cine nacional.

Tras este acierto, la película dio el salto al streaming y ahora puede verse en Netflix en decenas de países de Latinoamérica, lo que representa un importante impulso para la difusión del cine peruano en el extranjero.

La película peruana “Chavín de Huántar: El rescate del siglo” ya se encuentra disponible en Netflix. (Foto: Instagram / @chavindehuantarpelicula)

La cinta, dirigida por Diego León, se estrenó originalmente el 30 de octubre de 2025 y se mantuvo en cartelera hasta el 4 de febrero de 2026, periodo en el que consiguió una sólida acogida del público en todo el país.

La historia está basada en la operación militar Chavín de Huántar, realizada en 1997, que permitió rescatar a 72 rehenes tras más de cuatro meses de cautiverio en la residencia del embajador de Japón en Lima, uno de los episodios más importantes de la historia reciente del Perú.

La historia combina rigor histórico y dramatización cinematográfica, centrándose en los comandos que participaron en el rescate. Además de reconstruir los aspectos tácticos de la operación, la película aborda el lado humano de quienes arriesgaron sus vidas en una misión que mantuvo en vilo al país durante más de cuatro meses.

Carlos Maguiña, gerente general de Producciones Colibrí, afirmó que el acuerdo con Netflix representa “un paso firme hacia la internacionalización de nuestras historias”, resaltando que el éxito en salas demostró la capacidad del cine peruano para competir a gran escala. La fecha oficial de estreno en la plataforma será anunciada próximamente.

Con su estreno en Netflix, “Chavín de Huántar: El rescate del siglo” no solo reafirma su éxito comercial, sino que también se posiciona como una de las producciones peruanas con mayor proyección internacional en los últimos años.