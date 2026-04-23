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La película peruana “Chavín de Huántar: El rescate del siglo” ya se encuentra disponible en Netflix. (Foto: Instagram / @chavindehuantarpelicula)
La película peruana “Chavín de Huántar: El rescate del siglo” ya se encuentra disponible en Netflix. (Foto: Instagram / @chavindehuantarpelicula)
Por Redacción EC

La película peruana “Chavín de Huántar: El rescate del siglo” ya se encuentra disponible en Netflix, marcando una nueva etapa en su exitoso recorrido tras su paso por los cines en 2025. La producción nacional está disponible en 50 países de Latinoamérica, ampliando su alcance internacional.

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