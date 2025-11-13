El conductor y exfutbolista Paco Bazán volvió a ocupar titulares tras las declaraciones de Melissa Linares, quien lo acusó públicamente de no cumplir con la pensión alimenticia de su hija menor. La madre de la menor aseguró que el presentador no habría respetado los acuerdos económicos establecidos en una conciliación previa.

Frente a la exposición mediática del caso, la abogada de Bazán, Lady Peña Jiménez, salió al frente para negar categóricamente las acusaciones y defender la posición de su cliente. Además, aclaró el origen de la polémica y ofreció detalles sobre la situación actual de su defendido. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ RESPONDIÓ LA ABOGADA DE PACO BAZÁN A LAS ACUSACIONES?

La abogada Lady Peña Jiménez, representante legal de Paco Bazán, rechazó de forma categórica las declaraciones de Melissa Linares, asegurando que su cliente cumple puntualmente con todas sus obligaciones económicas hacia su hija. Según explicó, no existe hasta el momento ninguna demanda formal ni sentencia en su contra.

“No hay proceso judicial notificado ni sentencia alguna que lo involucre”, expresó la letrada, subrayando que el conductor se encuentra al día con los pagos acordados en el acta conciliatoria vigente sobre el aumento de alimentos.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA POLÉMICA ENTRE PACO BAZÁN Y SU EXPAREJA?

El conflicto surgió luego de que Linares difundiera un audio en el programa “Arriba mi Gente”, donde Bazán afirmaba no haber recibido pagos de ATV desde julio ni de Ritmo Romántica desde setiembre, mencionando que enfrentaba dificultades financieras. Estas declaraciones fueron interpretadas por el público como una posible justificación ante el supuesto incumplimiento de la pensión.

Sin embargo, la abogada de Bazán sostuvo que la grabación fue descontextualizada y que los retrasos mencionados no se debieron a falta de voluntad, sino a un problema administrativo en la facturación del propio conductor. “El señor Bazán ya asumió la responsabilidad y está regularizando el asunto”, señaló Peña Jiménez, quien lamentó que una conversación privada se haya filtrado y distorsionado en los medios, según recoge AP Noticias.

¿QUÉ SE SABE DEL VÍNCULO DE PACO BAZÁN CON SUS HIJOS?

De acuerdo con su defensa, el conductor mantiene una relación cercana y constante con sus tres hijos, dos de ellos nacidos dentro de su matrimonio con Janice, y una menor fruto de su relación con Melissa Linares.

Tras su separación en 2023, Bazán ha expresado su deseo de preservar la armonía familiar y ejercer tenencia compartida con sus hijos mayores. “El señor Bazán mantiene con sus hijos un régimen de tenencia compartida y armoniosa, basado en el respeto y la cooperación mutua”, afirmó su abogada.

¿QUÉ PIDEN DESDE LA DEFENSA DEL CONDUCTOR?

Finalmente, la defensa de Bazán solicitó que las diferencias familiares no se ventilen en medios de comunicación, sino que se resuelvan por las vías legales o conciliatorias correspondientes. Peña Jiménez advirtió que la exposición pública de temas personales afecta la imagen del conductor y el bienestar emocional de su hija menor.

Con ello, la representante legal insistió en que su defendido cumple con lo pactado y pidió respeto a la privacidad de la familia, evitando más especulaciones sobre su vida personal.