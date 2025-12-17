Un grupo de amigos cercanos de Rob y Michele Reiner difundió este martes una declaración conjunta tras la muerte de la pareja, en un texto entregado a The Associated Press. El mensaje repasa sus vidas, su trabajo y el impacto que tuvieron tanto en el cine como en el ámbito social y cívico.

La declaración está firmada por Billy y Janice Crystal, Albert y Kimberly Brooks, Martin Short, Alan y Robin Zweibel, Larry David y Ashley Underwood, Marc Shaiman y Lou Mirabal, Barry y Diana Levinson, así como por el embajador James Costos y Michael Smith.

En el texto, los firmantes destacan la experiencia colectiva de ir al cine como uno de los pilares del legado de Rob Reiner. Señalan su capacidad para contar historias que conectaban con el público y su versatilidad como director, desde la comedia y el drama hasta el falso documental y el documental. Asimismo, recuerdan su formación influenciada por su padre, Carl Reiner, y por su mentor Norman Lear.

Los amigos subrayan el estilo de trabajo de Reiner con actores y guionistas, resaltando su apertura a las ideas y su énfasis en el trabajo en equipo. Según el mensaje, su forma de dirigir generaba un ambiente de colaboración y libertad creativa, considerado por quienes trabajaron con él como un privilegio.

La declaración también aborda el compromiso cívico de Rob Reiner y su labor junto a Michele Reiner. De acuerdo con el texto, ambos dedicaron gran parte de sus vidas al bienestar de otras personas, conformando una pareja descrita como fuerte, decidida y desinteresada. Los firmantes indican que, juntos, representaron una fuerza inspiradora para su entorno.

El mensaje concluye con una cita de la película ¡Qué bello es vivir!, una de las favoritas de Rob Reiner, para expresar el vacío que deja su ausencia. “Éramos sus amigos y los extrañaremos por siempre” , señala el texto, que cierra con una reflexión sobre el impacto duradero de sus vidas.