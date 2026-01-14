Alan Jackson, exabogado de Nick Reiner, explicó públicamente cómo concibe la defensa legal en casos complejos y de alto perfil. El abogado, de 61 años, participó recientemente en el podcast Let’s Talk Off Camera de Kelly Ripa, donde habló sobre su trabajo y su visión del sistema judicial. Durante la entrevista, Ripa le preguntó por qué decidió retirarse del caso de Reiner el 7 de enero, apenas iniciada la audiencia judicial.

Según People, Nick Reiner enfrenta cargos por el asesinato de sus padres, Rob Reiner y Michele Singer Reiner. Ahora, será representado por un defensor público.

Jackson explicó que hay aspectos que no puede revelar: “Hay ciertas cosas que simplemente no puedo divulgar”, pero aclaró que su equipo “siempre estará comprometido con los mejores intereses de Nick”.

“Quiero que tenga la defensa más sólida posible. Sé que la tendrá en manos de la oficina del defensor público”, agregó.

Ripa luego le preguntó cómo se construye una defensa cuando un caso parece “indefendible”. Jackson fue tajante: “Hay muy pocas cosas en la ley que sean indefendibles”.

“Nunca abordo un caso como si solo estuviera defendiendo a un individuo”, agregó.

El abogado afirmó que “hay muy pocas cosas en la ley que sean indefendibles” y que su rol es defender la Constitución, no a una persona en particular. (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Según Jackson, “estamos defendiendo la Constitución. Estamos defendiendo una idea. Estamos defendiendo la base sobre la que se construyó este país en términos de su sistema de justicia”.

El abogado señaló que el sistema estadounidense reconoce la libertad como un derecho “otorgado por Dios” e integrado en la esencia del país y que quitarle la libertad a alguien es algo “casi impensable”; sin embargo, aclaró: “Hay ciertas circunstancias en las que es absolutamente apropiado. No tengo problema con eso, si se hace perfectamente”.

Dicho lo anterior, aseguró: “No me preocupa quién es la persona”, porque “la palabra indefendible nunca aparece”.

“Todo es completamente defendible, sin importar quién sea la persona, si el gobierno no hace bien su trabajo”, añadió.

Nick, el menor de los cuatro hijos de Rob Reiner, está acusado de matar a sus padres. (Foto: @michelereiner / Instagram)

Para Jackson, el foco no está en juzgar al acusado, sino en verificar que el proceso se haya realizado correctamente.

También habló en términos generales sobre salud mental, aclarando que no se refería al caso de Reiner. Explicó que la sociedad no castiga a las personas por estar enfermas: “Si alguien tiene una crisis epiléptica, pierde el conocimiento y ocurre un accidente en el que muere gente, no castigamos eso como un delito”.

“No castigamos en este país. Somos muy civilizados. Tratamos de ser civilizados”, agregó, explicando que el castigo corresponde cuando existe intención criminal.

Nick Reiner podría ir a cadena perpetua si es declarado culpable de los cargos de asesinato múltiple en su contra. (Foto: @michelereiner / Instagram)

Finalmente, cuando Ripa le preguntó si alguna vez aceptó un caso creyendo que su cliente era culpable, Jackson fue directo: “No me gusta pensar en eso como un truco”, antes de decir que “la respuesta es no”.

“Normalmente no hago declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia de mis clientes, porque para mí no importa. Realmente no me importa”, añadió.

“Me importa la Constitución. Me importa si el gobierno hizo bien su trabajo”, finalizó.

De qué se le acusa a Nick Reiner

Nick Reiner, hijo del director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, es acusado de dos cargos de asesinato en primer grado tras la muerte de sus padres en diciembre de 2025. La fiscalía de Los Ángeles sostiene que Nick es responsable de los apuñalamientos fatales ocurridos en la residencia de la pareja en Brentwood.

En cuanto a su condena, Nick Reiner podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional o incluso la pena de muerte. Aunque el fiscal de distrito señaló que la decisión sobre solicitar la pena de muerte aún no es definitiva y dependerá en parte de los deseos de la familia, los cargos actuales califican para las penas más severas bajo la ley de California.

