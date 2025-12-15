Rob Reiner y su esposa Michele Singer son hallados muertos en su vivienda de Los Ángeles.

El director y actor estadounidense Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, fueron hallados muertos este domingo en una vivienda ubicada en el oeste de Los Ángeles. La información fue confirmada por el portal TMZ, que citó fuentes vinculadas a las autoridades locales.

De acuerdo con los primeros reportes, los servicios de emergencia acudieron al inmueble tras recibir una llamada por un presunto incidente médico.

Al llegar, encontraron los cuerpos de un hombre de aproximadamente 78 años y una mujer de cerca de 68. Minutos después, agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles asumieron el control del lugar e iniciaron las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado la causa de los fallecimientos y el caso permanece bajo investigación. No obstante, TMZ indicó que ambos cuerpos presentaban heridas compatibles con un ataque con arma blanca, información que aún no ha sido confirmada por la policía.

Rob Reiner es una figura destacada de Hollywood, con una trayectoria que abarca la actuación, la dirección y la producción. Dirigió títulos como This Is Spinal Tap, La princesa prometida, Cuenta conmigo, Misery y Cuando Harry conoció a Sally…. En televisión, alcanzó popularidad por su participación en la serie All in the Family.

Reiner contrajo matrimonio con Michele Singer en 1989. La pareja tuvo tres hijos y el cineasta es además padre adoptivo de la actriz Tracy Reiner, hija de su primer matrimonio con Penny Marshall.