La cantante Vernis Hernández reapareció en la escena pública para confesar que, desde hace algunos meses, se dio una nueva oportunidad en el amor y que ha iniciado una relación. Según dijo, se encuentra muy feliz, disfrutando de su nuevo romance.

En conversación con el diario Trome, la cantante aseguró que se encuentra en una etapa feliz de su vida y que ambos están disfrutando de su amor.

“Actualmente estoy con pareja. Desde hace un tiempo estaba saliendo con alguien, pero no se había concretado nada, nos estábamos conociendo. Pero desde hace unos pocos meses ya la cosa es seria, está todo tranquilo, estamos felices y contentos”, aseguró.

Vernis Hernández confirma que tiene una nueva relación amorosa. (Foto: Instagram)

“Con la madurez que tengo y por todas las cosas que he pasado, sé lo que quiero y lo que no quiero en mi vida. Ambos lo hemos conversado mucho y tenemos las cosas claras”, añadió.

Al ser consultada por detalles de su nueva pareja, Vernis prefirió no hablar mucho, pero reveló que el hombre con el que sale es mayor que ella y que es “estable a nivel emocional, física y económicamente”.

“Aún no estoy para tener colágeno (se ríe). Él es mayor que yo, es una persona estable a nivel emocional, física y económicamente. Lo que yo no necesito son problemas en mi vida, ambos tenemos los asuntos bien arreglados y queremos disfrutar de algo juntos”, precisó.