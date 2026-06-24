El lanzamiento plantea una propuesta descrita por los realizadores como una "fusión musical que invita a celebrar la vida" | Foto: Difusión
El lanzamiento plantea una propuesta descrita por los realizadores como una "fusión musical que invita a celebrar la vida" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Corazón Serrano lanzará este jueves 25 de junio su nuevo tema titulado “Vivir mi vida”, una colaboración internacional en merengue producida junto al productor Sergio George y el dúo cubano Gente de Zona que estará disponible en las plataformas musicales.

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