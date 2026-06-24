Corazón Serrano lanzará este jueves 25 de junio su nuevo tema titulado “Vivir mi vida”, una colaboración internacional en merengue producida junto al productor Sergio George y el dúo cubano Gente de Zona que estará disponible en las plataformas musicales.

El lanzamiento plantea una propuesta descrita por los realizadores como una “fusión musical que invita a celebrar la vida”, combinando el talento vocal de las cantantes peruanas con el estilo característico de los artistas internacionales, conocidos por éxitos mundiales como “Bailando” y “La Gozadera”.

Según informaron los representantes de la producción, el estreno oficial se realizará en simultáneo a través de las cuentas oficiales de la agrupación piurana, permitiendo el acceso total a sus seguidores.

Este proyecto musical representa una estrategia de internacionalización para Corazón Serrano, buscando expandir su presencia en el mercado de la música latina actual de la mano de figuras galardonadas.

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