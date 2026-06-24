Corazón Serrano lanzará este jueves 25 de junio su nuevo tema titulado “Vivir mi vida”, una colaboración internacional en merengue producida junto al productor Sergio George y el dúo cubano Gente de Zona que estará disponible en las plataformas musicales.
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