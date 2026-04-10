En una jornada marcada por el talento, la agrupación de cumbia Corazón Serrano renovó su delantera, oficializando la incorporación de dos nuevas voces tras concluir su casting internacional.

El evento, realizado este domingo en un centro recreativo de Lima Norte, coronó a Sharik Arévalo y Eimy Peralta como las ganadoras, quienes superaron a 14 finalistas que se presentaron junto a la banda completa del grupo.

Asimismo, el jurado, integrado por los hermanos Edwin, Lorenzo y Leo Guerrero, junto a Roberto Navarro y Danilo Segura, evaluó criterios de desempeño vocal y presencia escénica antes de emitir su veredicto.

Corazón Serrano presentó a sus nuevas integrantes: Sharik Arévalo (der.) y Eimy Peralta (Izq.)

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¿Quiénes son las nuevas integrantes de Corazón Serrano?

Sharik Arévalo, de 19 años y natural de Carabayllo, se consagró como la ganadora principal. Su incorporación fue inmediata, realizando su debut oficial en el escenario durante el espectáculo en vivo posterior a la elección.

Por su parte, Eimy Peralta, natural de Ayacucho y quien reside en Lima, iniciará una etapa formativa dentro de la organización, pues de acuerdo con el grupo, ella se perfila como una de las futuras voces principales.

Este casting masivo fue transmitido en vivo por YouTube, alcanzando picos de más de 20 000 personas conectadas simultáneamente.

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