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El jurado, integrado por los hermanos Edwin, Lorenzo y Leo Guerrero, junto a Roberto Navarro y Danilo Segura, evaluó criterios de desempeño vocal y presencia escénica | Foto: Difusión CS
El jurado, integrado por los hermanos Edwin, Lorenzo y Leo Guerrero, junto a Roberto Navarro y Danilo Segura, evaluó criterios de desempeño vocal y presencia escénica | Foto: Difusión CS
Por Redacción EC

En una jornada marcada por el talento, la agrupación de cumbia Corazón Serrano renovó su delantera, oficializando la incorporación de dos nuevas voces tras concluir su casting internacional.

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