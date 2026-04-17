Por Redacción EC

Con más de 30 años de trayectoria artística, hoy Corazón Serrano llama la atención volviendo de vacaciones programadas, y a los escenarios pensando en la realización de cuarta edición de “Acceso al Corazón”. Esta nueva gira de conciertos bajo íntimo formato, representará para Sharik Arévalo la gran oportunidad de demostrar talento ante fanáticos bolivianos también, y formando parte de la exitosa agrupación femenina cuyos líderes terminaron escogiéndola para sumarla como vocalista. En relación a nueva imagen de dicha intérprete peruana, y de tan solo 19 años, ahora te mostramos cómo ha quedado su más reciente cambio look tras ser compartido a través de redes sociales.

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