Con más de 30 años de trayectoria artística, hoy Corazón Serrano llama la atención volviendo de vacaciones programadas, y a los escenarios pensando en la realización de cuarta edición de “Acceso al Corazón”. Esta nueva gira de conciertos bajo íntimo formato, representará para Sharik Arévalo la gran oportunidad de demostrar talento ante fanáticos bolivianos también, y formando parte de la exitosa agrupación femenina cuyos líderes terminaron escogiéndola para sumarla como vocalista. En relación a nueva imagen de dicha intérprete peruana, y de tan solo 19 años, ahora te mostramos cómo ha quedado su más reciente cambio look tras ser compartido a través de redes sociales.

EL NUEVO LOOK DE SHARIK ARÉVALO, LA FLAMANTE VOZ DE CORAZÓN SERRANO

Hace 4 años empezó a captar la atención de la prensa a nivel nacional, y gracias a una imitación de Mon Laferte que vuelve a recordarse tras ganar casting internacional mediante el cual Corazón Serrano buscaba sumar a nuevas vocalistas.

Es así como ahora la imagen de Sharik Arévalo viene popularizándose, y generando mayor expectativa con críticas de por medio, sin embargo ella hace uso de sus redes sociales para compartir felicidad por ingreso a exitosa agrupación de cumbia peruana, evidenciando en abril 2026 hasta radical cambio de look.

Publicando fotografía donde se le observa con cabello negro y ondulado a diferencia del presente durante final de concurso, cerquillo y delicado maquillaje, la recordada imitadora de Mon Laferte agradece mensajes de apoyo recibidos, y asimismo aprovecha la ocasión para alertar a seguidores sobre la circulación de “dos páginas falsas de facebook haciéndose pasar por mí”.

Con respecto a casting internacional femenino mediante el cual Corazón Serrano terminó escogiéndola entre 14 participantes finalmente, resulta importante hacer mención que así como existen personas que saludan este nuevo ingreso, otros tantos la critican debido a voz y falta de trayectoria sobre todo.

ESTO PUBLICÓ SHARIK ARÉVALO TRAS INICIAR NUEVA ETAPA FORMANDO PARTE DE CORAZÓN SERRANO

A través de redes sociales, tanto Corazón Serrano como la propia Sharik Arévalo han dado a conocer los pormenores entorno a elección mediante la cual inicia nueva etapa formando parte de afamada agrupación de cumbia peruana.

“Gracias a mi familia por el amor y apoyo incondicional, a todas aquellas personas que fueron parte de mi viaje en la música ...”, expresa la joven intérprete a través de publicación puntual realizada vía Facebook, por ejemplo, y donde inicialmente busca reflexionar evocando a esos sueños que terminan convirtiéndose en “metas de vida”.

Junto a video donde se le observa hablando tras ganar puesto en Corazón Serrano, Sharik Arévalo remarca el 8 de abril asimismo, que “hoy inicio una etapa muy especial con el corazón lleno de ilusión y profunda gratitud”, no sin antes valorar a quienes “me siguen durante tanto tiempo”, y por supuesto a un Corazón Serrano cuya bienvenida resultó acogedora mediante redes sociales.