Con más de 33 años de trayectoria, no cabe duda de que Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones de cumbia más emblemáticas del país. De hecho, con el paso de los años, el grupo norteño ha marcado a diversas generaciones no solo por sus exitosos y pegajosos temas musicales, sino también por los integrantes que han pasado por sus filas, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público nacional y extranjera. En ese sentido, el director de la orquesta, Edwin Guerrero, sorprendió a más de uno al revelar el sueldo que percibirían cada uno de sus miembros en medio de su máximo apogeo. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNTO GANAN LOS INTEGRANTES DE CORAZÓN SERRANO, SEGÚN EDWIN GUERRERO?

La agrupación Corazón Serrano recorre cada semana diversas partes del Perú llevando lo mejor de sus éxitos musicales, como “No te preocupes por mí”, “Te vas y no volverás”, “Prometiste volver”, entre otros. Esto ha llevado, sin duda, ha que la agrupación piurana se consolide como una de las mejores orquestas de cumbia peruana, logrando reunir a miles de fanáticos en cada show. En ese contexto, a través de una transmisión en vivo, que fue compartido por varias cuentas en TikTok, el cofundador de la agrupación, Edwin Guerrero, sorprendió a más de uno al revelar la exorbitante suma de dinero que ganarían sus músicos del grupo norteño por cada presentación. “850 soles por evento, ¿Cuántos eventos sacamos? 25, más regalías, más gratificación de 28 de julio, Navidad. Más extras que a veces se paga cuando grabamos, 300 por salir a bailar en el escenario”, dijo el musico.

¿CUÁLES SON LAS EDADES DE LAS INTEGRANTES DE CORAZÓN SERRANO?

No cabe duda de que Corazón Serrano se ha convertido en una de las agrupaciones de cumbia más populares y escuchadas en el Perú. Con sus mejores interpretaciones, el grupo ha puesto a bailar, gozar y cantar a miles de fanáticos, tanto en el país como en el extranjero. De esta manera, tras celebrarse los 33 años de fundación de la agrupación piurana, los seguidores se han preguntado por las edades de las actuales integrantes. De hecho, Yrma Guerrero, cofundadora y figura histórica, se mantiene como el rostro más representativo del grupo. A continuación, te presentamos, compartido por La República, cuántos años tienen cada una de ellas: