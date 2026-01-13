BTS en Perú: ¿Cuándo serán los conciertos de la boy band en Lima?

BTS confirmó su gira mundial con dos conciertos en Lima para este 2026. La agrupación surcoreana de K-Popllegará, por partida doble, a la capital peruana para ofrecer sus esperados shows como parte de su regreso a la escena musical luego de casi cuatro años de ausencia.
A través de sus redes sociales oficiales y de su web 2026bts.com, la agrupación conformada por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin y Jungkook anunció las fechas oficiales de sus conciertos alrededor del mundo.
Como parte de los grandes anuncios de BTS para este 2026, la agrupación de K-Pop también reveló que lanzará un nuevo álbum grupal, cuya preventa iniciará el 16 de enero, mientras que su estreno está previsto para el próximo 20 de marzo del 2026.
Este disco contará con 14 temas y será su primer trabajo conjunto desde 2022, año en el que BTS marcó su primera separación por proyectos personales y el cumplimiento del servicio militar en Corea del Sur.