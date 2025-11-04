¡Excelentes noticias para ARMY! Jimin y Jungkook presentan nuevo contenido para sus fanáticos. Los dos integrantes de BTS regresan al streaming con una serie de viajes en los que narrarán sus aventuras visitando Vietnam y Suiza.

Las redes oficiales de Bangtan Sonyeondan dieron a conocer los detalles del nuevo proyecto. La imagen promocional revela imágenes de Jimin y Jungkook en una nueva incursión viajera en la segunda temporada de “Are you sure?”, una producción original de Disney Plus.

¿Cuándo estrena la serie de viaje con Jimin y Jungkook?

“Are You Sure? segunda temporada” consta de 8 episodios. La serie se emitirá a través de Disney Plus, dos episodios cada semana, iniciando este 3 de diciembre hasta el 24 de diciembre.

Are you sure segunda temporada en Disney Plus con Jimin Jungkook se estrena este 3 de diciembre del 2025 | Foto: @bts_bighit

¿Qué se sabe de la segunda temporada de Are you sure con Jimin y Jungkook?

El viaje que emprendieron Jimin y Jungkook fue realizado y grabado tras su baja del servicio militar. La serie plantea una narración del viaje a lo largo de doce días a través de Suiza y Vietnam con una guía de viaje y un presupuesto ajustado en el sentido más minimalista.

Es así que la serie se encarga de retratar un viaje retador, lleno de emociones, competencia, escenarios inesperados y, sobre todo, una complicidad y química única entre los integrantes de BTS.

En las imágenes promocionales, se reconocen dos emblemáticos lugares. El monte de Matterhorn en Suiza (primera foto) y la segunda imagen (segunda foto) durante un paseo en bote por la ciudad costera de Hoi An en Vietnam.

Jimin y Jungkook de BTS en el monte Matterhorn en Suiza para Are you sure? segunda temporada | Foto: @bts_bighit