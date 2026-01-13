“Ella necesita ayuda”: Padre de Samahara Lobatón se pronuncia tras agresión de Bryan Torres

Ante las imágenes que muestran la presunta agresión del cantante Bryan Torres contra su pareja, Samahara Lobatón, el padre de la ‘influencer’, Abel Lobatón se pronunció este martes defendiéndola.

Por ello, mediante sus redes sociales y etiquetando a Melissa Klug, su expareja y madre de Samahara, el deportista manifestó el estado de vulnerabilidad de la joven.

Comunicado de Abel Lobatón

“Después de ver las imágenes tan indignantes de agresión contra mi hija, como padre mi reacción natural fue de enojo e impotencia”, inició.

Añadiendo luego: “Lo más importante en este momento es hacerle saber a ella que necesita ayuda, que no está sola y que estamos aquí para apoyarla y ayudarla a salir de ese entorno tóxico”.

Asimismo, confirmó que iniciaron acciones para salvaguardar su bienestar. “Hemos tomado las acciones necesarias y estamos actuando con responsabilidad frente a esta situación”, sentenció.

Melissa Klug denunció a Bryan Torres por tentativa de feminicidio contra Samahara Lobatón

Tras conocer la presunta agresión que su hija, Samahara Lobatón, habría sufrido a manos de Bryan Torres (su actual pareja), la empresaria Melissa Klug presentó una denuncia contra él por tentativa de feminicidio.

En ese sentido, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, Klug manifestó su indignación: “Él ha intentado matar a mi hija”.

Denuncia de Melissa Klug a Bryan Torres

A pesar del presunto ataque, informes indican que la pareja fue vista el pasado fin de semana en una iglesia evangélica de Surco y que, además, viajaron fuera de Lima para disfrutar de unas vacaciones con sus hijas.

En tanto, Melissa dijo sentirse frustrada por la negativa de Samahara en recibir apoyo especializado. “Mi hija necesita ayuda psicológica, la necesita urgente... Pero, no quiere ayuda, pues. Cuando una persona no quiere...”, dijo conmocionada.

Por otro lado, el caso ha generado la reacción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quienes se pronunciaron en redes sociales, indicando que “el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción y brindó atención inicial a la agraviada”.

Filtran imágenes de agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón

Los hechos habrían ocurrido algunas semanas antes, tras reclamos de Lobatón a Torres por una supuesta infidelidad, evidenciada en mensajes e imágenes halladas en su celular.

Así, la situación, que comenzó con un intercambio verbal, escaló cuando Bryan presuntamente agredió físicamente a la hija de Melissa Klug, arrojándola sobre la cama y golpeándola con diversos impactos en su cuerpo.

Las imágenes también muestran al cantante intentando asfixiar a la joven con una almohada y sábana, para luego intentar golpearla con un electrodoméstico.

Rodrigo González, conductor de "Amor y Fuego", fue el primero en alertar sobre estos videos durante su programa. Las grabaciones fueron captadas por una cámara de seguridad ubicada en la habitación de Bryan y Samahara.

Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco