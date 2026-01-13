Filtran imágenes de agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón

Este martes, imágenes filtradas en redes sociales mostraron la presunta agresión del cantante Bryan Torres hacia su pareja, la ‘influencer’ peruana Samahara Lobatón, dentro de la habitación que ambos comparten en su hogar de Lima.

Los hechos habrían tenido lugar hace algunas semanas, tras una discusión iniciada por Lobatón a Torres debido a una supuesta infidelidad, evidenciada en mensajes e imágenes halladas en su celular.

Así, la situación, que comenzó con un intercambio verbal, escaló cuando Bryan presuntamente agredió físicamente a la hija de Melissa Klug, arrojándola sobre la cama y golpeándola con diversos impactos en su cuerpo.

Las imágenes también muestran al cantante intentando asfixiar a la joven con una almohada y sábana, para luego intentar golpearla con un electrodoméstico.

Rodrigo Gonzáles, conductor de ‘Amor y Fuego’, alertó primero de estos videos en su programa.

Melissa Klug denunció a Bryan Torres por tentativa de feminicidio contra Samahara Lobatón

Tras conocer la presunta agresión que su hija, Samahara Lobatón, habría sufrido a manos de Bryan Torres (su actual pareja), la empresaria Melissa Klug presentó una denuncia contra él por tentativa de feminicidio.

En ese sentido, visiblemente afectada y con la voz entrecortada, Klug manifestó su indignación: “Él ha intentado matar a mi hija”.

A pesar del presunto ataque, informes indican que la pareja fue vista el pasado fin de semana en una iglesia evangélica de Surco y que, además, viajaron fuera de Lima para disfrutar de unas vacaciones con sus hijas.

Denuncia de Melissa Klug a Bryan Torres

MÁS INFORMACIÓN: Samahara Lobatón revela video del momento en que confrontó a Bryan Torres por presunta infidelidad

En tanto, Melissa dijo sentirse frustrada por la negativa de Samahara en recibir apoyo especializado. “Mi hija necesita ayuda psicológica, la necesita urgente... Pero, no quiere ayuda, pues. Cuando una persona no quiere...”, dijo conmocionada.

Por otro lado, el caso ha generado la reacción del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), quienes se pronunciaron en redes sociales, indicando que “el Programa Nacional Warmi Ñan tomó acción y brindó atención inicial a la agraviada”.

#LimaMetropolitana | Desde el MIMP manifestamos nuestro rechazo y condena frente a los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Respecto al caso de influencer víctima de tentativa de feminicidio por parte de su pareja, en el distrito de Surco, el… pic.twitter.com/Z9aDd6Lkdg — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) January 13, 2026