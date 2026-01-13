Filtran imágenes de agresión de Bryan Torres a Samahara Lobatón

Escuchar
Por Redacción EC

Este martes, imágenes filtradas en redes sociales mostraron la presunta agresión del cantante Bryan Torres hacia su pareja, la ‘influencer’ peruana Samahara Lobatón, dentro de la habitación que ambos comparten en su hogar de Lima.

