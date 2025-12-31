La revelación de Youna sobre su delicado estado de salud, tras ser diagnosticado con cáncer a la sangre, específicamente leucemia, generó un fuerte impacto en la opinión pública y en el mundo del espectáculo peruano. En medio de la ola de mensajes de apoyo hacia el influencer, la atención se centró en Samahara Lobatón, madre de su hija Xianna, ante la expectativa por conocer cuál sería su postura frente a este difícil momento.

En un primer momento, Lobatón llamó la atención al mantenerse enfocada en su vida familiar y continuar activa en redes sociales. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió videos de una salida recreativa junto a sus hijas, donde se la vio disfrutando con ellas en una piscina de pelotas. Las publicaciones, acompañadas de mensajes breves como “Mis chicas” y “Mis chinis”, mostraron a la influencer relajada y sonriente, lo que generó diversas interpretaciones entre sus seguidores.

Mientras algunos consideraron que se trataba de una forma de proteger el bienestar emocional de sus hijas y evitar exponerlas a una situación cargada de preocupación, otros interpretaron su silencio inicial como una decisión de manejar el tema desde la privacidad. Cabe recordar que la relación entre Samahara Lobatón y Youna estuvo marcada por conflictos tras el fin de su vínculo sentimental, aunque en los últimos meses ambos habían logrado establecer una relación cordial como padres, centrados en la crianza de Xianna, quien ya cumplió cinco años.

Días después, la influencer decidió romper su silencio y pronunciarse directamente sobre el diagnóstico de su expareja. A través de sus historias de Instagram, Samahara Lobatón dejó en claro que Youna cuenta con su apoyo incondicional, más allá de las diferencias del pasado. Al ser consultada sobre si estaba respaldándolo, marcó un límite respecto a la exposición pública del tema, señalando que es una situación que solo le corresponde comunicar a él.

“Lo voy a dejar claro una sola vez. Este es un tema que solo él puede y debe comentar. Él sabe que tiene todo mi apoyo y que lo más importante es que esté bien por él y para él, por su mayor motivo de vida: su hija que lo ama y lo adora ”, escribió. Con este mensaje, Samahara Lobatón evidenció que su prioridad es el bienestar de Xianna y la estabilidad emocional de su familia.

Samahara Lobatón prioriza a su hija y expresa respaldo a Youna tras anuncio de enfermedad. (Foto: Captura de Instagram/@samaharalobatonklug)

Asimismo, se refirió al vínculo actual que mantiene con Youna, asegurando que atraviesan una etapa de entendimiento como padres. “Más allá de todos los problemas que hayamos tenido, él y yo estos últimos meses hemos tenido una muy buena relación de padres y la noticia llegó cuando nos hablábamos muy bien. Mi familia y yo estaremos con él, es el papá de Xianna”, expresó. Finalmente, indicó que desde el inicio ha estado dispuesta a acompañarlo en lo que necesite y dio por cerrado el tema públicamente.

