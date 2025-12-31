En la antesala del Año Nuevo, Natalie Vértiz sorprendió a sus seguidores al mostrarse en una faceta alejada del glamour que suele caracterizarla. La modelo compartió, a través de su cuenta oficial de TikTok, cómo se prepara para despedir el 2025 desde un mercado, donde adquirió cotillón y diversos detalles para celebrar junto a su familia. El video, grabado en formato videoblog, rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Durante el recorrido, Vértiz mostró paso a paso sus compras y expresó su entusiasmo por encontrar artículos para la celebración.

“Comprando el cotillón de Año Nuevo vamos a ver qué hay… encontré para Yaco corbatas” , comentó de manera espontánea mientras exploraba los puestos. Sus seguidores destacaron la naturalidad del momento y el hecho de que optara por realizar sus compras en un espacio popular.

A lo largo del clip, Vértiz se dejó ver revisando accesorios, decoraciones y elementos tradicionales de fin de año, tomándose el tiempo para elegir cada producto. Su actitud relajada y sonriente, así como la interacción directa con los vendedores, reforzaron la imagen de cercanía que proyectó en esta ocasión.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando reveló un detalle especial para su hogar. “Mandé a preparar un ramo de distintas flores amarillas, miren qué lindo” , dijo mientras mostraba el adorno que formaría parte de la decoración familiar. Este gesto fue interpretado por muchos como una forma de darle un significado especial al cierre del año.

Las reacciones no tardaron en llegar. El video se llenó de comentarios que mezclaron humor y elogios, resaltando el contraste entre su vida pública y esta escena cotidiana. Mensajes como “Un día en Carolina Herrera de París y otro día en el Centro de Lima” o “Súper humilde, me encanta” reflejaron el impacto positivo que tuvo la publicación entre sus seguidores.

