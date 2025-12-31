El actor estadounidense Isiah Whitlock Jr., muy conocido por su papel del senador corrupto Clay Davis en la serie ‘The Wire’, falleció a los 71 años en Nueva York, según informó este martes su agente, Brian Liebman, en redes sociales.

“Con tremenda tristeza comparto el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante, aún mejor persona”, indica parte del mensaje publicado por el agente en Instagram, junto a una foto de ambos.

De acuerdo con la revista Deadline, que cita al agente, Whitlock Jr. falleció tras una breve enfermedad que no detalló.

Whitlock Jr., nacido en South Bend (Indiana) en 1954, tenía una larga trayectoria en cine, con frecuentes colaboraciones con el director Spike Lee en películas como ‘BlacKkKlansman’, ‘Da 5 Bloods’, ‘She Hate Me’, ’25th Hour’, ‘Red Hook Summer’ and ‘Chi-Raq’, indica la revista Variety.

El cineasta Lee reaccionó a la muerte de Whitlock Jr. publicando una foto de ambos en Instagram y una dedicatoria: “Hoy me enteré del fallecimiento de mi muy querido hermano Isiah Whitlock. Que Dios lo bendiga”.

Entre sus créditos figuran conocidas películas como ‘Goodfellas’ de Martin Scorsese; doblajes en ‘Cars 3’ y ‘Lightyear’; y papeles en series dramáticas como ‘The Wire’, ‘Veep’, ‘Your Honor’ y ‘The Residence’ así como apariciones en la franquicia ‘Law & Order’.