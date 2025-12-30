Youna, expareja de Samahara Lobatón, utilizó sus redes sociales para informar que fue diagnosticado con leucemia. El joven barbero se enteró de la noticia el pasado mes de noviembre, pero no fue hasta ahora que la dio a conocer a sus seguidores.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Youna reveló que acudió a una clínica luego de sufrir problemas de salud. En el establecimiento de salud le hicieron algunos exámenes y le confirmaron que tiene cáncer.

Si bien reconoce que ha vivido días difíciles y que la noticia ha sido un golpe duro, está dispuesto a darle batalla a la enfermedad por su hija.

Youna, expareja de Samahara Lobatón, revela que fue diagnosticado con cáncer. (Foto: Instagram)

“Creo que fue la noticia más dura de mi vida. Lo único que se me pasaba por la mente era mi hija, ya que mi diagnóstico era incierto, solo sabía que tenía cáncer, pero no qué tipo era, cuánto tiempo me quedaba y qué tan acelerado estaba”, dijo Youna.

“Me quedé internado como siete días, en el día seis me dieron el resultado, estaba ansioso y preocupado, pero gracias a Dios me diagnosticaron el tipo de cáncer que ya les mencioné… Es un cáncer que me da muchas esperanzas de vida. Hasta el momento he sentido cansancio”, agregó.

Finalmente, Youna precisó que ahora su vida a dado un giro total y que está dispuesto a luchar contra el cáncer, ya que es una batalla que asumirá por su hija. “Me necesita fuerte y sonriendo”, concluyó.