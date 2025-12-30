El lunes 29 de diciembre se llevó a cabo una nueva jornada de castings en “Yo soy”, donde los participantes llegaron a dar lo mejor de sí sobre el escenario. Una joven imitadora de Nicki Nicole se llevó la aprobación del jurado tras demostrar su talento.

La joven comunicadora Diara Rojas llegó al set de “Yo soy” para presentarse como la artista argentina Nicki Nicole. Con su parecido físico y un tono similar al de la original logró ganarse la aprobación del jurado.

La joven imitadora puso a prueba su talento con el tema “Wapo Traketero” y el primero en dar su aprobación fue Ricardo Morán, quien resaltó su talento para el canto, pero también le dio algunos consejos.

Imitadora de Nicki Nicole sorprende con su voz y recibe el respaldo del jurado de "Yo soy". (Foto: Captura de video)

“Que lindo cantas, que bonita voz. No siento que esté exacto a la de Nicki Nicole, se puede trabajar, pero tienes muchísimo talento. Muy bien, te felicito y te digo que sí”, dijo el implacable jurado.

Carlos Alcántara y Jely Reátegui también se sumaron a los comentarios positivos hacia la cantante y le dieron su voto positivo. De esta manera, la joven clasificó a la siguiente ronda del casting.

Cabe resaltar que la imitadora de Nicki Nicole pasó la primera etapa del casting, pero aún tendrá que poner a prueba su talento en las siguientes pruebas de “Yo soy” para así ser parte de la primera temporada del 2026.