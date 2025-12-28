“Yo soy” empezó su etapa de casting antes de fin de año y los participantes que llegan a demostrar su talento logran convencer al jurado. Tal es el caso de Ana Lucía, una joven imitadora de Rosalía que logró ganarse el voto favorable del jurado con su interpretación.

La imitadora de Rosalía regresó al casting por su revancha, ya que había participado en una anterior edición, pero no logró quedar entre los participantes de temporada. Ahora, con más preparación, logró convencer al jurado.

En esta oportunidad, la joven Ana Lucía interpretó el tema “Chicken Teriyaki” y demostró que ha trabajado en su imitación, logrando comentarios positivos de Ricardo Morán, Carlos Alcántara y Jely Reátegui.

Imitadora de Rosalía volvió por su revancha y sorprendió en su casting de "Yo soy". (Foto: Captura de Latina)

“Es un sí automático de mi parte, puede estar mucho mejor, pero yo te digo que sí”, afirmó Ricardo Morán.

“Yo te voy a decir que sí, Ana Lucía. Hay cosas que mejorar, como meterle un poco más de brillo a algunas partes, más matices para que no se escuche plano. Has ganado fuerza, proyección, te has afinado y este personaje tiene mucha fuerza… Bienvenida”, agregó Jely Reátegui.

De esta manera, la joven imitadora de Rosalía logró cobrarse su revancha y clasificó a la siguiente ronda de casting en “Yo soy”. Ahora, tendrá que prepararse más para ser elegida entre los participantes que clasifiquen a las galas.