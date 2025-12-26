Gabriela Villanueva se alzó como la gran ganadora de la segunda temporada de ‘Yo soy’ luego de una final ue mantuvo en vilo al público. Su caracterización de Michael Jackson, respaldada por una sólida interpretación vocal, precisión en los movimientos y una puesta en escena impactante, fue determinante para imponerse sobre los otros finalistas.

Tras recibir el trofeo y el premio económico de S/20.000, la joven artista habló sobre el significado de este logro y reveló cuáles son sus planes a futuro. A continuación, te contamos qué dijo.

¿QUÉ HARÁ CON LOS S/20.000 QUE GANÓ EN “YO SOY”?

Luego de consagrarse campeona, Gabriela Villanueva explicó que el dinero obtenido será destinado a fortalecer su carrera artística. Lejos de considerarlo un premio pasajero, la imitadora señaló que ve este monto como una inversión para seguir desarrollándose en el mundo musical. “Me gustaría financiar una gira, seguir en la música”, comentó, dejando en claro que su objetivo es mantenerse activa y visible en los escenarios.

Asimismo, precisó que el valor del programa no se limita al aspecto económico. “Creo que el premio más grande ha sido el reconocimiento y el aprendizaje que he llevado de todo esto”, afirmó, resaltando la experiencia adquirida durante la competencia.

¿QUÉ OCURRIÓ EN LA FINAL DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE ‘YO SOY’?

La gala final se realizó el pasado sábado 20 de diciembre y enfrentó a las imitaciones de Michael Jackson, Green Day y Alejandra Guzmán. En la primera ronda, Villanueva interpretó Billie Jean, actuación que le permitió continuar en carrera junto a los otros concursantes tras la decisión del jurado.

El momento decisivo llegó con su presentación de Thriller, tema que incluyó una coreografía elaborada y una puesta en escena que evocó el universo del ‘Rey del Pop’. Esa performance inclinó la balanza a su favor y motivó que el jurado la anunciara como ganadora. “Aún no lo asimilo y estoy muy feliz”, expresó tras escuchar el veredicto final.

Gabriela Villanueva, ganadora de la segunda temporada 2025 de "Yo soy". (Foto: Antonio Melgarejo) / ANTONIO MELGAREJO

¿QUÉ APRENDIZAJES OBTUVO GABRIELA DURANTE SU PASO POR EL PROGRAMA?

Villanueva destacó que su participación en ‘Yo soy’ fue una experiencia transformadora a nivel personal y profesional. Durante semanas de competencia, aseguró haber aprendido a manejar la autoexigencia y a valorar el proceso artístico más allá del resultado.

“Me llevo conocimiento, amigos, mucho apoyo y una enseñanza de vida para siempre”, manifestó. Además, confesó que su rutina de ensayos fue intensa. “Practicar para mí ha sido como respirar”, señaló, aunque reconoció que también aprendió a no ser tan dura consigo misma en la búsqueda de la perfección, según recoge Infobae.

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, ganó la última temporada de "Yo soy" del 2025. (Foto: Latina)

¿QUIÉN ES GABRIELA VILLANUEVA?

Gabriela Villanueva tiene 21 años y es natural de Ilo, en la región Moquegua. Desde pequeña mostró afinidad por la música de Michael Jackson, influencia que recibió de sus padres y que con el tiempo se convirtió en su sello artístico.

Antes de llegar a ‘Yo soy’, la joven viajó a Lima con la intención de formarse en una academia musical, aunque no obtuvo los resultados esperados y regresó a su ciudad natal. Tiempo después, motivada por un amigo, decidió postular al programa sin imaginar el impacto que tendría en su vida. “Yo vengo desde muy lejos a ver si lo lograba y lo logré”, expresó, dedicando su triunfo a su familia y a quienes la apoyaron desde el inicio.

VÍDEO RECOMENDADO: