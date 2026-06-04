Resumen

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Un misterioso accidente, un enemigo oculto y el regreso al Jam & Roller marcarán la nueva temporada de la serie de Disney+, que ya confirmó su fecha de estreno y una próxima gira de shows en vivo. (Foto: Disney)
Un misterioso accidente, un enemigo oculto y el regreso al Jam & Roller marcarán la nueva temporada de la serie de Disney+, que ya confirmó su fecha de estreno y una próxima gira de shows en vivo. (Foto: Disney)
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La esperada nueva temporada de la exitosa producción de Disney+ marca el regreso del elenco original encabezado por Karol Sevilla y presentará música inédita, nuevos villanos y una gira por Latinoamérica.

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