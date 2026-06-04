La esperada nueva temporada de la exitosa producción de Disney+ marca el regreso del elenco original encabezado por Karol Sevilla y presentará música inédita, nuevos villanos y una gira por Latinoamérica.

El fenómeno sobre ruedas más grande de América Latina está listo para su esperado regreso. Disney Plus presentó de manera oficial el primer avance de “Soy Luna: Volver a Rodar”, la nueva entrega de la icónica franquicia juvenil que cautivó a audiencias de todo el continente y Europa. Junto con las primeras imágenes, el servicio de streaming confirmó que todos los episodios de esta nueva temporada estarán disponibles en su catálogo de forma exclusiva el próximo 24 de julio.

¿De qué trata “Soy Luna: Volver a Rodar” en Disney Plus?

Esta etapa de la historia retoma las aventuras de su protagonista tras un periodo de ausencia. Después de sufrir un misterioso accidente que la mantuvo alejada por completo de las pistas de patinaje, Luna regresa a su querido Jam & Roller, el emblemático escenario que la vio crecer y consolidarse como una patinadora de renombre internacional.

No obstante, el camino de regreso no estará exento de complicaciones. Volver a calzarse los patines y recuperar el nivel competitivo representará un duro desafío físico y emocional, situación que se complicará aún más debido a los planes de un villano oculto que busca desestabilizarla. Entre reencuentros significativos, traiciones inesperadas y viejas heridas que vuelven a abrirse, Luna deberá enfrentar un profundo dilema del corazón al verse atrapada entre amores de su pasado.

Elenco confirmado: ¿Quiénes regresan a la nueva temporada de Soy Luna?

Una de las mayores sorpresas para los seguidores de la franquicia es la continuidad de su reparto principal. El elenco protagónico de “Soy Luna: Volver a Rodar” vuelve a estar liderado por la estrella mexicana Karol Sevilla (Luna Valente), acompañada por los reconocidos actores internacionales:

Michael Ronda (Simón Álvarez)

(Simón Álvarez) Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano)

(Matteo Balsano) Carolina Kopelioff (Nina Simonetti)

(Nina Simonetti) Malena Ratner (Delfina Alzamendi)

(Delfina Alzamendi) Gastón Vietto (Pedro Arias)

(Pedro Arias) Agustín Bernasconi (Gastón Perida)

A este núcleo central se le sumará la incorporación de nuevos personajes y tramas secundarias que refrescarán la propuesta audiovisual, diseñada tanto para emocionar a los fanáticos históricos como para captar el interés de las nuevas generaciones de usuarios de la plataforma.

Lanzamiento musical: “De Ti Me Enamoré”

Como parte de la estrategia de lanzamiento, se anunció el estreno en plataformas digitales de “De Ti Me Enamoré”, el primer sencillo de esta temporada. Se trata de una balada pop romántica que aborda las tensiones del recordado triángulo amoroso entre Luna, Matteo y Simón, compuesta por María Florencia Ciarlo, José María Lassaga y Federico San Millán, bajo la producción de 4567 Music y la mezcla del multipremiado ingeniero Gustavo Borner.

Detalles de la producción y el show en vivo en Latinoamérica

El equipo creativo detrás del proyecto garantiza la continuidad estética y narrativa que convirtió a la serie en un éxito global. La producción ejecutiva y realización está nuevamente a cargo de la casa productora Metrovisión, con la dirección general de Martín Sabán (reconocido por su trabajo en Violetta) y guiones firmados por Marina Efron (guionista de Violetta, Siempre fui yo y La partitura secreta).

Finalmente, los responsables de la marca confirmaron que el regreso de la ficción no se limitará a la pantalla chica: se está planificando un show en vivo con una gira oficial por Latinoamérica durante el transcurso de este año. Los detalles específicos sobre los países, las ciudades seleccionadas y las fechas de venta de las entradas serán comunicados de manera oficial en las próximas semanas.