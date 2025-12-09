Tras revelar imágenes en las que increpa a Bryan Torres por una presunta infidelidad, Samahara Lobatón ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y contó detalles sobre lo que encontró en el celular del salsero, padre de sus dos últimos hijos.

Según reveló la hija de Melissa Klug, desconoce si la información que encontró en el celular de Bryan Torres es reciente o pasada; sin embargo, es algo que no puede perdonar.

“Hoy en día no lo sé, no puedo decir: ‘Sí es de ahorita’. Tenía una fecha cercana, pero con sus explicaciones podría tener el beneficio de la duda. Aun así, no siendo actual, es algo muy fuerte”, sentenció.

Samahara Lobatón cuenta detalles de lo que encontró en el celular de Bryan Torres. (Foto: Captura de video)

Además, Sahamara Lobatón indicó que lo que encontró en el celular de Bryan Torres involucra a mujeres que ella no conocía. “No me apresuré. Sí lo perdoné, pero no tenía conocimiento de todo lo nuevo que he visto. Hay cosas que he visto que no era todo lo que salió en ese momento”, precisó.

Por si fuera poco, la hija de Melissa Klug se mostró afectada al revelar que Bryan Torres no supo dar explicaciones sobre lo que encontró en su celular.

“¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? Lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia”, dijo Samahara.

“Él no daba respuesta a lo que había visto, decía que no era de este año. Esa no es una respuesta. Yo le pregunté por qué lo guardaba. Hay un montón de cosas que no están resueltas en mi cabeza, es suficiente lo que he visto”, agregó.