Tras revelar imágenes en las que increpa a Bryan Torres por una presunta infidelidad, Samahara Lobatón ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y contó detalles sobre lo que encontró en el celular del salsero, padre de sus dos últimos hijos.
Según reveló la hija de Melissa Klug, desconoce si la información que encontró en el celular de Bryan Torres es reciente o pasada; sin embargo, es algo que no puede perdonar.
LEE: Melissa Klug a Samahara Lobatón tras separación: “Quise que no repitieras patrones que yo viví”
“Hoy en día no lo sé, no puedo decir: ‘Sí es de ahorita’. Tenía una fecha cercana, pero con sus explicaciones podría tener el beneficio de la duda. Aun así, no siendo actual, es algo muy fuerte”, sentenció.
Además, Sahamara Lobatón indicó que lo que encontró en el celular de Bryan Torres involucra a mujeres que ella no conocía. “No me apresuré. Sí lo perdoné, pero no tenía conocimiento de todo lo nuevo que he visto. Hay cosas que he visto que no era todo lo que salió en ese momento”, precisó.
Por si fuera poco, la hija de Melissa Klug se mostró afectada al revelar que Bryan Torres no supo dar explicaciones sobre lo que encontró en su celular.
MÁS INFORMACIÓN: Samahara Lobatón niega interés por Miguel Rubio, ex de Dayanita: “A ese chico no lo conozco”
“¿Cómo puedes decir que te perdoné, si no estaba enterada de lo que vi? Lo que yo reclamo en ese momento es una explicación y hasta ahora no la recibo y fue una excusa para deshacer a su familia”, dijo Samahara.
“Él no daba respuesta a lo que había visto, decía que no era de este año. Esa no es una respuesta. Yo le pregunté por qué lo guardaba. Hay un montón de cosas que no están resueltas en mi cabeza, es suficiente lo que he visto”, agregó.
TE PUEDE INTERESAR
- Evelyn Vela ironiza con separación de Samahara y Bryan Torres: “Tiene lo que se merece”
- Captan a Samahara Lobatón con expareja de Dayanita en concierto de Bryan Torres
- “Nadie me pondrá en contra tuya”: Brayan Torres a su hija mayor tras ruptura con Samahara
- Bryan Torres dejó la casa donde vivía con Samahara Lobatón tras ruptura: “Yo decidí irme”
- Samahara Lobatón pone fin a su relación con Bryan Torres tras más de dos años de romance
Contenido sugerido
Contenido GEC