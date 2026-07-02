Melissa Klug también sostuvo que Renato Rossini Jr. le presentó a su familia en una reunión privada | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Melissa Klug también sostuvo que Renato Rossini Jr. le presentó a su familia en una reunión privada | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La empresaria Melissa Klug confirmó que su hija Samahara Lobatón estaría iniciando un romance con el modelo Renato Rossini Jr., y que además, ya habría conocido a los pares del ‘influencer’.

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