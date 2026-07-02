La empresaria Melissa Klug confirmó que su hija Samahara Lobatón estaría iniciando un romance con el modelo Renato Rossini Jr., y que además, ya habría conocido a los pares del ‘influencer’.

Durante una entrevista con Trome, Klug explicó que el creador de contenido la invitó a su cumpleaños, donde conoció a sus padres, incluido el actor Renato Rossini, calificando al ‘influencer’ como alguien “encantador y lindo”.

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A pesar de mostrar su simpatía hacia el exchico ‘reality’, la empresaria manifestó que su preferencia era que Lobatón concluyera primero una etapa de recuperación emocional tras su última relación, donde fue víctima de agresión.

“Me hubiese encantado que ella un poquito sane todo el proceso que ha pasado. Pero bueno, son decisiones de ella; si ella se siente preparada, es problema de ella. Pero Renato, estás a tiempo de huir…”, declaró entre risas.

Renato Rossini Jr.

Al ser consultada sobre si la convivencia en 'La Granja VIP’ permitió a Rossini Jr. analizar la personalidad de la influencer, Klug ironizó sobre la idea de un “perfil psicológico”, reconociendo que su hija tiene un carácter complejo y de temperamento fuerte.

Finalmente, la expareja de Jefferson Farfán rechazó las críticas contra Lobatón por tener tres hijos a los 24 años y destacó que su hija asume íntegramente la manutención y cuidado diario de los menores sin afectar a terceros.

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