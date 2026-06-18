Resumen

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Melissa Klug responde a las críticas por tener dos nanas para cuidar a su hija menor. (Foto: Instagram)
Melissa Klug responde a las críticas por tener dos nanas para cuidar a su hija menor. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

La polémica en torno al enfrentamiento mediático de Jefferson Farfán y Magaly Medina sigue dando de que hablar y se siguen sumando personajes del espectáculo que opinan al respecto. Esta vez, Melissa Klug no fue ajena a la situación y se pronunció a través de sus redes sociales.

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