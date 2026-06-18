La polémica en torno al enfrentamiento mediático de Jefferson Farfán y Magaly Medina sigue dando de que hablar y se siguen sumando personajes del espectáculo que opinan al respecto. Esta vez, Melissa Klug no fue ajena a la situación y se pronunció a través de sus redes sociales.

En una reciente interacción con sus seguidores de Instagram, Melissa Klug respondió algunas preguntas de sus fans, entre ellas, una vinculada al padre de sus hijos. “¿Qué opinas que ahora el padre de tus hijos varones esté en polémica?”, cuestionó un usuario de la red social.

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Ante esto, Melissa Klug no fue ajena en responder y recordó que ella también fue demandada por la ‘Foquita’ y ahora la Corte Suprema se encuentra revisando en última y definitiva instancia el pago de 300 mil dólares a favor del exfutbolista por violación al acuerdo de confidencialidad que ambos acordaron.

Melissa Klug no pudo evitar pronunciarse y recordó que Jefferson Farfán también la demandó “por 300 mil dólares”. (Foto: Instagram / @melissaklugoficial)

“Cuando me preguntaron por eso y los hechos hablaron por sí solo... me demandó por 300k, imagínense como está el Perú...”, fue la corta, pero contundente respuesta de la popular ‘Blanca de Chucuito’.

Luego que la segunda instancia confirmó el fallo a favor del exfutbolista, Melissa Klug presentó un recurso de casación que fue declarado improcedente por la Sala Superior. Ante esta negativa, se presentó una queja directa ante la Corte Suprema, entidad que aceptó revisar el caso.

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Jefferson Farfán vs. Magaly Medina

En los últimos días el enfrentamiento mediático entre Jefferson Farfán y Magaly Medina ha dado más de un giro luego que el exfutbolista se presentara ante la justicia para denunciar presuntos actos irregulares en su caso contra la ‘Urraca’ y el cumplimiento de su servicio comunitario.

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Mientras la ‘Foquita’ intenta que Magaly Medina confirme o desestime que ha cumplido con su servicio comunitario, la conductora de televisión ha salido al frente para aclarar que sí ha cumplido con la ordenanza, pero de forma privada. Además, le pidió al exjugador que presente sus pruebas, pues ella también tiene las propias.