Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jefferson Farfán denuncia presuntas irregularidades vinculadas a Magaly Medina. (Foto: Captura de video - "América Hoy" / Instagram - @magalymedinav)
Jefferson Farfán denuncia presuntas irregularidades vinculadas a Magaly Medina. (Foto: Captura de video - "América Hoy" / Instagram - @magalymedinav)
Por Redacción EC

Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia para reportar presuntas irregularidades vinculadas a Magaly Medina. La visita del exfutbolista se produce en el marco del proceso judicial que ambos protagonizaron y que concluyó con una sanción contra la conductora de televisión.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.