En un reciente informe del programa “América Hoy”,Jefferson Farfán fue captado saliendo de la Corte Superior de Justicia. Su presencia en la sede fiscal estaría relacionada con el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario impuestas a Magaly Medina.
Al ser consultado por la prensa sobre los motivos de su presencia en la Corte, Farfán confirmó que acudió para informar sobre supuestas anomalías relacionadas con la conductora de espectáculos. Sin embargo, evitó profundizar en el contenido de la denuncia y señaló que corresponde a la prensa investigar lo ocurrido.
“Simplemente a informar unas irregularidades que ha pasado con la señora Magaly Medina. Bueno, usted ya como de prensa tienen que averiguar”, respondió.
Asimismo, el exfutbolista de Alianza Lima también fue interrogado sobre la posibilidad de solicitar una reconversión de la sanción de servicio comunitario por una pena de prisión efectiva. “Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ella sabe, ¿no? Porque ella ha sido la que ha firmado esto”, dijo Farfán.
Por otro lado, también le recordaron la sanción impuesta a Magaly Medina, lo cual comprendía 138 días de servicio comunitario. A lo que Jefferson Farfán evitó responder del tema.
“Ustedes son prensa, ustedes son periodistas, deben averiguar, no deben tocar el tema. Yo creo que este es un tema muy serio, muy delicado, y deberían averiguar los medios de televisión, eh, los medios digitales, las radios, averiguar este tema, pero ya con la seriedad del caso”, concluyó el exfutbolista.
Por su parte, al ser consultado sobre el presunto incumplimiento del servicio comunitario por parte de Magaly Medina, el abogado de Jefferson Farfán solo atinó a responder que el tema es una “labor del Juzgado”.
Pamela Franco habla sobre su relación con Christian Cueva y asegura que atraviesan un gran momento. En la entrevista, se muestra enamorada, comenta sobre la posibilidad de matrimonio, la idea de formar una familia y menciona también el posible futuro deportivo del futbolista.