Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia para reportar presuntas irregularidades vinculadas a Magaly Medina. La visita del exfutbolista se produce en el marco del proceso judicial que ambos protagonizaron y que concluyó con una sanción contra la conductora de televisión.

En un reciente informe del programa “América Hoy”, Jefferson Farfán fue captado saliendo de la Corte Superior de Justicia. Su presencia en la sede fiscal estaría relacionada con el cumplimiento de las jornadas de servicio comunitario impuestas a Magaly Medina.

LEE MÁS: Magaly Medina responde a Jefferson Farfán tras sus burlas luego de ganar juicio

Al ser consultado por la prensa sobre los motivos de su presencia en la Corte, Farfán confirmó que acudió para informar sobre supuestas anomalías relacionadas con la conductora de espectáculos. Sin embargo, evitó profundizar en el contenido de la denuncia y señaló que corresponde a la prensa investigar lo ocurrido.

Jefferson Farfán denuncia presuntas irregularidades vinculadas a Magaly Medina. (Foto: Captura de video / "América Hoy")

“Simplemente a informar unas irregularidades que ha pasado con la señora Magaly Medina. Bueno, usted ya como de prensa tienen que averiguar”, respondió.

Asimismo, el exfutbolista de Alianza Lima también fue interrogado sobre la posibilidad de solicitar una reconversión de la sanción de servicio comunitario por una pena de prisión efectiva. “Ustedes se van a dar cuenta. Bueno, ella sabe, ¿no? Porque ella ha sido la que ha firmado esto”, dijo Farfán.

CONOCE MÁS: Cuto Guadalupe sorprende con confesión sobre Jefferson Farfán

Por otro lado, también le recordaron la sanción impuesta a Magaly Medina, lo cual comprendía 138 días de servicio comunitario. A lo que Jefferson Farfán evitó responder del tema.

Jefferson Farfán denuncia presuntas irregularidades vinculadas a Magaly Medina. (Foto: @magalymedinav / @jefferson_farfan_oficial

“Ustedes son prensa, ustedes son periodistas, deben averiguar, no deben tocar el tema. Yo creo que este es un tema muy serio, muy delicado, y deberían averiguar los medios de televisión, eh, los medios digitales, las radios, averiguar este tema, pero ya con la seriedad del caso”, concluyó el exfutbolista.

Por su parte, al ser consultado sobre el presunto incumplimiento del servicio comunitario por parte de Magaly Medina, el abogado de Jefferson Farfán solo atinó a responder que el tema es una “labor del Juzgado”.