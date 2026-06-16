Magaly Medina no tuvo reparos en responder a Jefferson Farfán, quien el pasado lunes 15 de junio llegó hasta la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades en su caso. Al respecto, la conductora de espectáculos aseguró que sí está cumpliendo con su servicio comunitario.

La presentadora de “Magaly TV, la firme” aprovechó unos minutos de su programa para confirmar que está realizando el servicio comunitario de manera discreta, por lo que retó al exfutbolista a que presente sus supuestas pruebas.

“Ahora el señor Farfán dice que no lo estoy haciendo y que va a presentar videos, audios y fotos, no sé. Yo lo insto a que lo haga, que muestre ante el Poder Judicial, que lo haga… yo estoy presentando mañana con mis abogados un escrito para decirle a la jueza que tenga por bien enseñarnos aquellos videos que está presentando”, precisó Medina en su programa.

Magaly Medina no descarta llevar su batalla legal que tiene con Jefferson Farfán hasta el TC. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Asimismo, Magaly Medina también lamentó que Jefferson Farfán haya generado una polémica en torno al cumplimiento del mandato del juez, ya que ella está intentando hacerlo de forma desapercibida.

“Cuando cumples y eres respetuosa de la ley, no tiene nadie por qué humillarte y decirte: ‘Anda a barrer las calles’. El servicio comunitario se cumple de diferentes formas. Él lo que quiere es eso, la humillación. Esa es parte de su revancha personal y el servicio comunitario no se hizo para eso”, precisó la popular ‘Urraca’.

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Además, Medina indicó que está cumpliendo con el servicio a la comunidad en su parroquia. “Las pocas personas que me han visto, he pasado desapercibida para ellas y así es como yo quiero”, aseguró.

Magaly Medina asegura que sí hace su servicio comunitario y lamentó que Farfán haga un circo de ello. ((Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Como se recuerda, Jefferson Farfán acudió a la Corte Superior de Justicia para reportar presuntas irregularidades vinculadas a Magaly Medina. Al ser consultado por la prensa sobre los motivos de su presencia en la Corte, la ‘Foquita’ confirmó que llegó para informar sobre supuestas anomalías relacionadas con la conductora de espectáculos. Sin embargo, evitó profundizar en el contenido de la denuncia y señaló que corresponde a la prensa investigar lo ocurrido.