Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y asegura que sí cumple con su servicio comunitario. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @jefferson_farfan_oficial)
Magaly Medina responde a Jefferson Farfán y asegura que sí cumple con su servicio comunitario. (Foto: Captura de YouTube - "Magaly TV, la firme" / Instagram - @jefferson_farfan_oficial)
Por Redacción EC

Magaly Medina no tuvo reparos en responder a Jefferson Farfán, quien el pasado lunes 15 de junio llegó hasta la Corte Superior de Justicia para denunciar presuntas irregularidades en su caso. Al respecto, la conductora de espectáculos aseguró que sí está cumpliendo con su servicio comunitario.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.