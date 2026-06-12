Magaly Medina es uno de los personajes más conocidos de la televisión peruana; sin embargo, sorprendió a sus seguidores al revelar que no se encuentra conforme con la sintonía de su programa “Magaly TV, la firme”. Según dijo, su espacio de entretenimiento debe replantearse para captar un público mayor.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la popular ‘Urraca’ aseguró que está buscando replantearse su futuro televisivo de cara al 2027, pues aseguró que quiere pasar más tiempo con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, y disfrutar de viajes juntos.

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“No estoy contenta porque estamos haciendo mucho esfuerzo y viendo en lo que fallamos. Me cansa un poco porque también el equipo está cansado”, explicó Medina al citado medio.

Magaly Medina celebra cumpleaños de su esposo con lujoso regalo. (Foto Instagram / @magalymedinav)

“Yo creo que en la tele tengo un poco… no sé si para rato porque también quiero tiempo para mi vida personal y la televisión es muy absorbente. Me gustaría dedicarle más tiempo a mi pareja, a viajar”, agregó al ser consultada por si planea dejar la televisión.

Asimismo, Magaly Medina aclaró que, si bien desea tomarse ciertas licencias televisivas, no ha considerado la posibilidad de retirarse completamente del mundo de la televisión, pero sí quiere darse más tiempo para disfrutar de su familia.

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“Retirarme por completo, no, pero tratar de dividirme, que en el canal me permitan un poco más de aire como para irme”, explicó la presentadora de “Magaly TV, la firme”, dejando en claro que todavía está evaluando que cambios tendrá su programa en ATV.

Magaly Medina aseguró que no se encuentra feliz con el recibimiento de su programa de espectáculos en ATV. (Foto: Captura de YouTube / "Magaly TV, la firme")

Como se sabe, Magaly Medina es una de las figuras televisivas más conocidas a nivel nacional. Al frente de “Magaly TV, la firme”, la conductora de espectáculos ha logrado forjar una carrera profesional cargada de trabajo y polémicas, sobre todo al momento de opinar o presentar informes sobre figuras de la farándula local.