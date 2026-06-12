Resumen

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Magaly Medina aseguró que no se encuentra feliz con el recibimiento de su programa de espectáculos en ATV. (Foto: Instagram / @magalymedinav)
Magaly Medina aseguró que no se encuentra feliz con el recibimiento de su programa de espectáculos en ATV. (Foto: Instagram / @magalymedinav)
Por Redacción EC

Magaly Medina es uno de los personajes más conocidos de la televisión peruana; sin embargo, sorprendió a sus seguidores al revelar que no se encuentra conforme con la sintonía de su programa Magaly TV, la firme”. Según dijo, su espacio de entretenimiento debe replantearse para captar un público mayor.

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