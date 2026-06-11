La televisión peruana vive una nueva polémica luego de que América TV anunciara el lanzamiento de “Edson Pa’ Qué Más”, espacio que marcará el debut de Edson Dávila, conocido popularmente como “Giselo”, como conductor principal de un programa propio en señal abierta. La noticia no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo y rápidamente provocó reacciones de diversas figuras del medio.

Magaly Medina cuestiona la apuesta de América TV

Durante una reciente edición de su programa, Magaly Medina expresó abiertamente sus dudas sobre la decisión del canal de otorgarle a Dávila un espacio estelar de los sábados por la noche. La conductora sostuvo que, si bien reconoce su capacidad para entretener y conectar con el público mediante el humor, considera que todavía no ha consolidado una trayectoria suficiente como para liderar uno de los horarios más competitivos de la televisión peruana.

La periodista fue incluso más allá al señalar que el conductor aún no ha demostrado tener el recorrido necesario para asumir un reto de esa magnitud. Sus declaraciones generaron un intenso debate en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su opinión mientras otros defendieron el crecimiento profesional que ha mostrado Edson Dávila en los últimos años.

La inevitable comparación con Gisela Valcárcel

Uno de los puntos más comentados por Magaly Medina fue la relación histórica entre el personaje de “Giselo” y la figura de Gisela Valcárcel. Según la conductora, el nuevo programa ocupará una franja que durante años estuvo asociada a formatos liderados por la popular “Señito”, por lo que el desafío para Edson Dávila será aún mayor.

La crítica también giró en torno a la expectativa que genera reemplazar indirectamente una tradición televisiva que durante décadas dominó los sábados por la noche. Para muchos especialistas en entretenimiento, el éxito o fracaso del nuevo formato dependerá de su capacidad para ofrecer una propuesta distinta y conectar con nuevas audiencias sin depender de comparaciones con figuras históricas de la televisión nacional.

La respuesta de Edson Dávila ante la controversia

Lejos de entrar en una confrontación directa, Edson Dávila optó por responder con serenidad a las críticas. Durante una reciente emisión de “América Hoy”, el conductor afirmó sentirse preparado para asumir este nuevo reto profesional y aseguró que considera merecida la oportunidad que le ha brindado el canal. Sus palabras fueron interpretadas por muchos como una respuesta indirecta a quienes cuestionan su llegada al horario estelar.

Con el estreno programado para los próximos días, la expectativa continúa creciendo. Mientras algunos consideran que se trata de una apuesta arriesgada por parte de América TV, otros creen que representa una oportunidad para renovar la televisión de entretenimiento en el país. Lo cierto es que “Edson Pa’ Qué Más” ya está dando de qué hablar antes de su debut, y la reacción del público será la que finalmente determine si las críticas estaban justificadas o si Edson Dávila logra consolidarse como una de las nuevas figuras del horario estelar peruano.

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