En plena ruptura con Samahara Lobatón, Bryan Torres publicó en redes sociales un emotivo y polémico mensaje a su hija mayor de 11 años, insinuando el posible verdadero motivo de su separación.

Y es que, mediante sus historias en Instagram, Torres compartió una foto de su hija cuando era bebé, acompañada de un mensaje que sugería que Samahara habría intentado separarlo de ella.

“¡Te amo con el alma! Nadie me separará de ti. Tú y tus hermanos son mi prioridad, para toda la vida", expresó Bryan, quien, tras la ruptura, dejó la casa donde vivía con la hija de Melissa Klug.

Publicación de Bryan Torres

CONOCE MÁS: Samahara Lobatón pone fin a su relación con Bryan Torres tras más de dos años de romance

Justo cuando salía del condominio, aparentemente con sus pertenencias dentro de bolsas y maletas, le preguntaron sobre la ruptura a Bryan, quien aseguró que tomaba esa decisión por sus hijos, uno de su relación anterior y dos con Samahara.

“No es por infidelidad. Que lo demuestre, porque ahora tendrá que probarlo con pruebas y fechas. Hoy estoy tranquilo. Y si me voy, es por un tema de mis hijas. Siempre hay que ser más padre que pareja” , afirmó.

MÁS INFORMACIÓN: Intervienen fiesta de cumpleaños de Samahara Lobatón por exceso de ruido y quejas vecinales

El lunes 1 de diciembre, Samahara confirmó su inesperada separación de Bryan Torres, señalando que él había incumplido los acuerdos previos que habían hecho para reconciliarse.

“Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos”, señaló.

Comunicado de Samahara Lobatón.

Sin embargo, el examigo de Jefferson Farfán no tardó en responder, asegurando que fue él quien puso fin a la relación por el bienestar de sus hijos.

“Por respeto a mis hijos no diré nada, ya que ellas están involucradas en todo esto, por el trato en general que se viene realizando, comenzando por [hija mayor], ¡sí! ella, y mi entorno cercano lo sabe y más por los más pequeños también”, sentenció.

Bryan Torres abandonando su casa tras separación de Samahara Lobatón