Samahara Lobatón atraviesa un momento complicado en su vida tras confirmar el fin de su relación con Bryan Torres por una presunta infidelidad. Al respecto, la madre de la influencer, Melissa Klug, apareció para darle un sentido mensaje a su hija.

Samahara Lobatón se presentó en el programa “Esta Noche” y presentó un video que la muestra encarando al salsero por haber encontrado “fuertes cosas” en su celular. Tras ello, optó por refugiarse en su familia.

Melissa Klug, su madre, salió al frente para enviarle un emotivo mensaje en el que le recuerda que no está sola y que ella siempre ha velado por su bienestar.

Samahara Lobatón confirmó su separación de Bryan Torres. (Foto: Esta Noche)

“Samahara, hija mía, sabes que te amo con todo mi corazón. Así hayamos tenido mil problemas y diferencias, sabes que, desde el fondo de mi corazón, siempre quise lo mejor para ti. Que no repitieras patrones que yo viví. Yo quería siempre lo mejor para ti porque aprendí de los errores y no quiero que cargues con los mismos tropiezos”, dijo Klug.

“Todo lo que te decía era por amor, porque quería que tu camino fuera más ligero y más feliz que el mío y hoy más que nunca, quiero para ti un futuro lleno de amor, de paz y tranquilidad, eso no tiene precio. Nunca te voy a soltar la mano”, agregó.

Por su parte, Samahara Lobatón también habló sobre el tema y resaltó que Melissa Klug no aprobaba su relación con Bryan Torres. “No es que ella se llevara mal con él, ella no quería que esté con él. Las mamás siempre saben”, resaltó.