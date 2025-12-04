A doce años de su primera participación, la exmodelo peruana Tilsa Lozano vuelve al sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para contar detalles inéditos de su vida, que hasta hoy, estuvieron reservados.

Y es que, su participación no solo revivirá episodios ya conocidos, sino que también aportará detalles inéditos sobre sus relaciones, su maternidad y sus experiencias con el amor, el sufrimiento y la superación.

“Llego mejor preparada que la ocasión anterior”, enfatizó en un adelanto del programa, dejando claro que, lejos de inquietarse, siente que quienes realmente deberían preocuparse son aquellos que formaron parte de su historia.

“No estoy nerviosa. Los que deben inquietarse son ustedes” , advirtió con determinación, deslizando una clara advertencia a sus exparejas y figuras relacionadas.

En el programa conducido por Beto Ortiz, hablará también de su polémico vínculo con el exfutbolista Juan Manuel ‘El Loco’ Vargas, admitiendo el profundo impacto emocional de esa relación.

“Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que hizo conmigo” , expresó visiblemente afectada al contemplar imágenes de aquellos años.

Tilsa Lozano da un contundente comentario sobre Jackson Mora tras su divorcio. (Foto: Instagram)

El testimonio más conmovedor, sin embargo, de un episodio de violencia que vivió con una de sus exparejas. “Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes. Sentí que no soportaría más”, relató entre lágrimas.

De ese modo, también contará detalles de su matrimonio con el empresario Jackson Mora, de quien se divorció a mediados de año, asegurando que fue por una infidelidad que él cometió.