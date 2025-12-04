Tilsa Lozano es la nueva invitada de “El valor de la verdad”. La popular conductora de televisión reaparece en el sillón rojo en un adelanto del programa de Panamericana Televisión, donde incluso aparece llorando y cuenta un difícil episodio de violencia que vivió en el pasado.

“Me baja de los pelos, me quita toda la ropa y me revienta a golpes… Me quiero morir”, dice Tilsa, entre lágrimas, en el avance del programa.

En otro momento del adelanto, Tilsa Lozano también trae de regreso su polémica relación con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, donde reconoce que ella sí amó al ‘Loco’ y que se comprometió con su relación.

“Yo sí lo amé, yo sí me comprometí, yo sí lo di todo. A mí me dolió muchísimo lo que hizo conmigo”, aseguró Tilsa Lozano durante la entrevista con Beto Ortiz.

Tilsa Lozano llora en su regreso al sillón rojo de "El valor de la verdad". (Foto: Captura de video)

“Tilsa Lozano vuelve a abrir su verdad en el sillón rojo. Revelará la verdad sobre sus romances polémicos, rupturas y nombres que todos recuerdan… Ella ha vivido lo que muchos sueñan, lo que muchos critican… y lo que pocos se animan a confesar”, es la leyenda que acompaña el avance del programa.

De esta manera, Tilsa Lozano volverá a sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad” en el episodio que se emitirá este domingo 7 de diciembre, a partir de las 10 p.m. en Panamericana Televisión.