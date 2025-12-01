La clarividente Agatha Lys llegó al sillón rojo de “El valor de la verdad”, edición emitida este domingo 30 de noviembre por Panamericana Televisión y conducida por Beto Ortiz. Durante la jornada, la también consejera espiritual respondió 15 preguntas que abarcaron desde sus predicciones más comentadas hasta episodios difíciles de su vida familiar.

Entre las confesiones iniciales, Lys recordó que en el 2001 anunció un “gran desastre” que, según ella, anticipaba el atentado contra las Torres Gemelas. También afirmó haber asesorado a expresidentes peruanos como Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y Alan García, asegurando que sus advertencias coincidieron con momentos clave de sus gobiernos.

A lo largo del programa, la vidente narró situaciones complejas relacionadas con su labor, como el acoso que recibió de una clienta, un episodio de violencia registrado por un consultante y su temprana exposición a prácticas espirituales como la ouija. Asimismo, relató que una premonición la llevó a cancelar un vuelo a Arequipa horas antes de que el avión sufriera un accidente fatal.

En otro pasaje del programa, Lys habló sobre su infancia, marcada por el abandono de su padre y por haber trabajado como empleada doméstica cuando era menor de edad. También mencionó que a los 8 años creyó comunicarse con una vecina fallecida y que años después predijo la muerte de su propio padre durante una lectura de cartas hecha a pedido de sus hermanos.

Una de las revelaciones más llamativas ocurrió al responder si tuvo un romance clandestino con un diplomático árabe. Lys confirmó que, cuando tenía 15 años, mantuvo una relación sentimental con un representante libio de 23.

“Lo conocí en una reunión en Panamá. Empezó a enamorarme y le hice caso. Venía en limusina y este amor duró un par de años. Pero era un romance un poco a escondidas, por su parte, porque no tenía permiso para enamorarse de una chica que no fuera de su cultura; estaba prohibido por su gobierno”, contó. La relación terminó abruptamente cuando el diplomático desapareció sin despedirse.

En la parte final, la vidente admitió que no todas sus predicciones se cumplen. “Mayormente fallo en las de fútbol, pero soy hidalga en decir ‘sí, fallé’”, declaró durante el programa.