El pasado sábado 29 de noviembre, la agrupación de cumbia La Bella Luz celebró su aniversario número 31 con un concierto especial lleno de sorpresas, entre ellas, la participación especial de Magaly Medina y María Pia Copello sobre el escenario.

Las conductoras de televisión sorprendieron a los asistentes al concierto de La Bella Luz cuando aparecieron sobre el escenario para competir en un duelo de baile que rápidamente se ha viralizado en redes sociales.

Magaly Medina se encargó de iniciar el show con el tema “Coqueta”, tomando el escenario y dando rienda suelta a su talento en el baile. Por su parte, María Pía Copello respondió con “Niña tonta”.

Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz. (Foto: Captura de video)

Cabe resaltar que Magaly Medina y María Pia Copello lucieron el vestido de las cantantes de La Bella Luz; es decir, aparecieron sobre el escenario como si fueran dos integrantes más de la agrupación de cumbia.

“Hay una cosa que nosotras no tenemos y es envidia la una por la otra. Me encanta verla, para mí es como una hermana mía. Me encanta verla, sé y destaco en lo que ella es buena. La he visto crecer y me encanta. Yo sé que soy dos pies izquierdos, pero con dos pies izquierdos disfruto”, resaltó Magaly.

Tras amenos intercambios, Magaly Medina y María Pía Copello aprovecharon para agradecer el apoyo y respaldo de sus seguidores, tanto a los presentes en el show, como a los que las siguen en redes sociales.

“Gracias a todos, por el cariño, por estar aquí, por apoyar a los grupos peruanos, por divertirse con su música”, dijo Pia Copello.

Magaly Medina subió al escenario y bailó en el aniversario de La Bella Luz. (Foto: Captura de video)

“Es un honor para nosotras apadrinar a una orquesta que llena estos escenarios. Ya quisiéramos Pía y yo tener este tipo de público día a día en nuestros programas. Los amamos, gracias, Bella Luz, por hacernos parte de su celebración”, precisó Medina antes de despedirse.